Пока одни утепляют стены, другие возводят вокруг дома еще одну оболочку – из стекла. Именно так поступила семья в Швеции: ее дом оказался внутри огромной теплицы. Конструкция помогает использовать солнечное тепло и защищает от непогоды, а пространство вокруг дома превращается в сад.

Как работает это необычное решение – подробно рассказали в материале Sveriges Radio.

Зачем строить теплицу вокруг дома?

Речь идет о семье Шарля Сасилотто, которая обустроила такое жилье на острове Ингаре недалеко от Стокгольма. Бывший инженер атомной энергетики окружил свой дом теплицей площадью 216 квадратных метров.

Идея появилась после прочтения статьи о похожем доме. Впоследствии Сасилотто обратился к архитектору Бенгту Варне, который построил первый шведский Naturhus – "природный дом" – еще в 1976 году. Он помог спроектировать стеклянную оболочку.



Как выглядит первый шведский "природный дом" / Фото Sveriges Radio

Как стекло помогает удерживать тепло?

Солнечные лучи проникают сквозь стекло и нагревают поверхности внутри. Оболочка при этом защищает жилой дом от ветра, дождя и снега. Между домом и улицей образуется промежуточная зона с более мягкими условиями.

Наиболее ощутимое преимущество такого пространства – ранней весной и осенью. Здесь можно дольше пользоваться террасой и выращивать растения, когда под открытым небом для этого уже слишком прохладно. Однако сама теплица не гарантирует тепла в течение всей зимы.

Внутри Naturhus остается отдельный утепленный жилой дом с собственной системой отопления. Экономия зависит от конструкции, погоды, вентиляции и других условий.

Не становится ли летом слишком жарко?

У стеклянной оболочки есть и обратная сторона: в солнечную погоду она может перегреваться. Поэтому важно предусмотреть проветривание и затенение. Семья Сасилотто для защиты от избытка солнца использовала большое затеняющее полотно, а окна теплицы открывали для охлаждения.

В беседе со шведским радио хозяин утверждал, что температура в самом доме не превышала 28 градусов.



Стекло помогает удерживать тепло / Фото Sveriges Radio

Стоит ли повторять это ради экономии?

Naturhus сочетает в себе жилье, защищенный сад и возможность дольше находиться среди растений. Но строительство огромной теплицы требует значительных затрат и тщательного проектирования.

Даже компания Greenhouse Living, работающая с этой концепцией, отмечает: дополнительное утепление и герметизация обычного дома могут дать лучший результат за меньшие деньги.

Стеклянную оболочку выбирают также ради особого жизненного пространства – когда за дверью дома находится сад, защищенный от непогоды.