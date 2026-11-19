Як працює незвичне рішення – детально розповіли у матеріалі Sveriges Radio.

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Навіщо будувати теплицю навколо будинку?

Йдеться про родину Шарля Сасілотто, яка облаштувала таке житло на острові Інгаре поблизу Стокгольма. Колишній інженер атомної енергетики оточив свій будинок теплицею площею 216 квадратних метрів.

Ідея з'явилася після прочитання статті про схожу оселю. Згодом Сасілотто звернувся до архітектора Бенґта Варне, який побудував перший шведський Naturhus – "природний будинок" – ще у 1976 році. Він допоміг спроєктувати скляну оболонку.

Як виглядає перший шведський "природний будинок" / Фото Sveriges Radio

Як скло допомагає утримувати тепло?

Сонячне проміння проходить крізь скло й нагріває поверхні всередині. Оболонка водночас захищає житловий будинок від вітру, дощу та снігу. Між оселею і вулицею утворюється проміжна зона з м'якшими умовами.

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Найвідчутніша перевага такого простору – ранньою весною та восени. Тут можна довше користуватися терасою й вирощувати рослини, коли просто неба для цього вже надто прохолодно. Проте сама теплиця не гарантує тепла протягом усієї зими.

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Усередині Naturhus залишається окремий утеплений житловий будинок із власною системою опалення. Економія залежить від конструкції, погоди, вентиляції та інших умов.

Чи не стає влітку занадто спекотно?

Скляна оболонка має й зворотний бік: у сонячну погоду вона може перегріватися. Тому важливо передбачити провітрювання та затінення. У родині Сасілотто для захисту від надлишку сонця використовували велике затінювальне полотно, а вікна теплиці відчиняли для охолодження.

У розмові зі шведським радіо господар стверджував, що температура в самому будинку не перевищувала 28 градусів.

Скло допомагає утримувати тепло / Фото Sveriges Radio

Чи варто повторювати це заради економії?

Naturhus поєднує житло, захищений сад і можливість довше перебувати серед рослин. Але спорудження величезної теплиці потребує значних витрат і ретельного проєктування.

Навіть компанія Greenhouse Living, яка працює з цією концепцією, зазначає: додаткове утеплення та герметизація звичайного будинку можуть дати кращий результат за менші гроші.

Скляну оболонку обирають також заради особливого простору для життя – коли за дверима оселі розташований сад, захищений від негоди.