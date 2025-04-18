130-летний дом поразил соцсети секретом, который был спрятан за одной из стен

Видео американского риелтора, который открыл неожиданную скрытую тайну в старом доме в Кентукки, стало вирусным в YouTube.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, Сэм Гейне, 32-летний агент по недвижимости, опубликовал ролик из 130-летнего дома, в котором показал необычную находку – веранду для сна, спрятанную за одной из стен. Как выглядит это пространство, рассказываем далее.

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Как мужчина открыл неожиданную особенность старинного дома

Видео Сэма о необычной особенности дома набрало более 374 000 просмотров. В ролике риелтор демонстрирует узкое пространство, которое когда-то служило открытой верандой, предназначенной для сна в летнюю жару.

Верите или нет, но раньше это была открытая веранда, где люди спали в жару. Впоследствии кто-то огородил ее, превратив в жилое пространство,

– делится мужчина.

Он специализируется на исторической недвижимости и увлекается деталями домов прошлых веков. Так, при осмотре одного из помещений он заметил нетипичные кирпичные оконные и дверные рамы в коридоре, что намекали на изменение первоначальной планировки дома.

После разговора с предыдущим владельцем Сэм подтвердил свои догадки: здесь действительно когда-то была открытая веранда для сна.

Как выглядит бывшая веранда для сна: смотрите видео

В видео Гейне подробно описывает, как выглядели типичные веранды для сна: два окна и двери по центру, еще две двери по бокам, что соединяли помещение с тремя зонами дома. Такой дизайн позволял создавать естественную вентиляцию и охлаждение, особенно актуально для жаркого и влажного климата южных штатов США.

Эти архитектурные решения были популярными в викторианскую эпоху, до появления современного кондиционирования. По словам риелтор, веранды для сна чаще всего можно увидеть в таких городах, как Новый Орлеан, а также в теплых регионах страны. Они не только функциональные, но и добавляют дому эстетической привлекательности.

Мужчина также предполагает, что веранда была закрыта в течение последних 30 лет. По его словам, с 1980-х до начала 2000-х район, в котором расположен этот дом, считался достаточно опасным, и обустройство внутренних помещений было одним из способов усиления безопасности.

Несмотря на то, что веранда для сна является редкостью в современном строительстве, Сэм выражает сожаление, что такие элементы почти исчезли.

Это было умное, красивое решение. Я хотел бы видеть больше таких домов сегодня,

– отметил он.

Кстати, такие неожиданные особенности старинных домов не являются редкостью. Недавно владелец еще одного столетнего дома в США сорвал старый ковер и был ошеломлен тем, что он скрывал.