Супруги нашли на своем участке загадочный грузовой контейнер: внутри было неожиданное

Переезд на новый участок может принести немало сюрпризов, и молодая пара из США испытала это на собственном опыте.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, исследуя свою территорию, Анна и Брок Миллеры наткнулись на загадочную находку, которая быстро заинтересовала тысячи людей в соцсетях. Что они нашли, рассказываем дальше.

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Что пара нашла на своей территории?

Анна и Брок недавно приобрели участок у гор с мечтой создать семейную усадьбу, которую в будущем смогут унаследовать их дети. На территории поместья сохранился старинный дом в классическом американском стиле, которому около 120 лет. Супруги занимаются его реставрацией, стремясь вернуть жилью аутентичный вид.

Из-за запущенности участка большинство территории было заросло многолетними сорняками, местами высотой более 180 сантиметров. Только после расчистки полей пара смогла лучше рассмотреть окрестности – и именно тогда наткнулась на странную коробку на границе леса.

Как пара нашла контейнер на участке: смотрите видео

Как показали кадры с тикток–аккаунта Анны, сначала супруги считали, что нашли какую-то старую постройку, но впоследствии поняли – это огромный грузовой контейнер, спрятанный среди кустов.

Самое странное, что добраться до этого места можно только через узкий мост или крутой подъем в горы, поэтому пара не имела никакого представления, как и когда контейнер попал на территорию.

Видео быстро стало вирусным, набрав более 7 миллионов просмотров и 215 тысяч лайков. Пользователи активно интересовались содержимым контейнера. Некоторые шутил, что ничего хорошего из контейнера в лесу ждать не стоит.

Что было внутри контейнера: смотрите видео

Супруги открыли контейнер и поделились новым видео. Внутри оказался настоящий микс странных и полезных вещей: старинные деревянные окна и двери, декоративные молдинги, рождественская елка, бочки с неизвестным содержимым и даже змеиная кожа.

Анна рассказывает, что планирует использовать большинство находок для восстановления дома, а сам контейнер останется на территории как хранилище, хотя пара задумывается и об интересных вариантах его переоборудования – например, в крошечный дом или погреб.

К слову, такие неожиданные находки не являются редкостью. Другая пара из США нашла странные трубы во дворе нового дома.