Владельцам частных домов в Украине грозят астрономические штрафы: за что придется заплатить

Украинцы, которые строят или реконструируют частные дома, могут столкнуться со значительными штрафами за нарушение государственных строительных норм. Одной из наиболее распространенных причин наказания является самовольное возведение дополнительных этажей без необходимых разрешений.

Об этом напомнили в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

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Сколько этажей разрешено строить?

Согласно действующим строительным нормам, частный жилой дом в сельской местности может иметь не более двух этажей. При этом допускается обустройство мансарды. Если владелец планирует возвести третий этаж, для этого необходимо пройти дополнительные процедуры и получить соответствующие разрешительные документы. Однако на практике некоторые застройщики игнорируют эти требования и проводят строительные работы без согласования с контролирующими органами.

Какие штрафы грозят нарушителям?

В случае выявления самовольного строительства или других нарушений требований законодательства суммы штрафов могут быть весьма значительными. На этапе строительства за серьезные нарушения градостроительного законодательства предусмотрены штрафные санкции от 8 500 гривен до 908 400 гривен в зависимости от характера нарушения и его последствий.

Кроме того, даже если владелец получил разрешение на проведение работ, но в ходе строительства не соблюдал государственные строительные нормы, ему также может грозить административная ответственность. В таких случаях штраф может составлять от 850 гривен и более.



Владельцам частных домов в Украине грозят космические штрафы / Фото Pinterest

Почему важно соблюдать нормы?

Специалисты отмечают, что строительные ограничения введены не только для контроля за застройкой, но и для обеспечения безопасности жильцов и соседних зданий. Поэтому перед началом реконструкции или достройки дома владельцам рекомендуют проверить требования законодательства и, при необходимости, получить все необходимые согласования. В противном случае попытка увеличить жилую площадь может обернуться не только проблемами с оформлением недвижимости, но и значительными финансовыми потерями.