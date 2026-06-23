Об этом напомнили в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

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Сколько этажей разрешено строить?

Согласно действующим строительным нормам, частный жилой дом в сельской местности может иметь не более двух этажей. При этом допускается обустройство мансарды. Если владелец планирует возвести третий этаж, для этого необходимо пройти дополнительные процедуры и получить соответствующие разрешительные документы. Однако на практике некоторые застройщики игнорируют эти требования и проводят строительные работы без согласования с контролирующими органами.

Какие штрафы грозят нарушителям?

В случае выявления самовольного строительства или других нарушений требований законодательства суммы штрафов могут быть весьма значительными. На этапе строительства за серьезные нарушения градостроительного законодательства предусмотрены штрафные санкции от 8 500 гривен до 908 400 гривен в зависимости от характера нарушения и его последствий.

Кроме того, даже если владелец получил разрешение на проведение работ, но в ходе строительства не соблюдал государственные строительные нормы, ему также может грозить административная ответственность. В таких случаях штраф может составлять от 850 гривен и более.



Владельцам частных домов в Украине грозят космические штрафы / Фото Pinterest

Почему важно соблюдать нормы?

Специалисты отмечают, что строительные ограничения введены не только для контроля за застройкой, но и для обеспечения безопасности жильцов и соседних зданий. Поэтому перед началом реконструкции или достройки дома владельцам рекомендуют проверить требования законодательства и, при необходимости, получить все необходимые согласования. В противном случае попытка увеличить жилую площадь может обернуться не только проблемами с оформлением недвижимости, но и значительными финансовыми потерями.