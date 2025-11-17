Ванная комната Дакоты Джонсон впечатляет интересной комбинацией шкафчиков и стен

Ванная комната Дакоты выглядит одновременно романтично и сдержанно. Сочетание светло-розовых шкафчиков с бетонными стенами - это смелый, но удачный дизайнерский ход, который создает неожиданно спокойную атмосферу.

В ванной Дакоты объединены различные текстуры и стили. Хотя смешивание материалов может быть рискованным, дизайнеры, которые создали пространство, удачно балансировали мягкие и жесткие элементы, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Чем особенна ванная комната Дакоты Джонсон?

Мягкая светло-розовая штора идеально контрастирует с необработанными бетонными стенами. Гладкий серый бетонный пол создает прохладный, индустриальный и современный фон для этого изящного решения. Контраст нарушают светло-розовые шкафчики.

Хотя розовый цвет и использован немного, он сразу привлекает внимание, добавляя комнате женственности и тепла, которых не хватает бетонным стенам. Это хороший пример того, как акцентный цвет может кардинально изменить интерьер.

Как выглядит ванна Дакоты Джонсон: смотрите фото

Издание The Better Homes and gardens предлагает еще интересные цветовые комбинации для ванной комнаты:

Голубой + черный + тропические оттенки;

Мягкий шалфей + винтажный красный + белый;

Черный + белый + деревянные оттенки;

Фиолетовый + темно-зеленый + белый;

Бирюзовый + джинсовый + белый;

Дизайнеры советуют оживлять ванную с помощью ярких акцентов в цвете, обоях или мебели, сочетая их с нейтральными оттенками и добавляя различные текстуры для уюта.

Какой тренд 2026 года заметили в ванной Энистон?

Дженифер Энистон популяризирует тренд сочетания японского минимализма с природной гармонией. Ее ванная комната прямо в саду превращает купание в терапевтический ритуал, размывая границы между интерьером и экстерьером/ Большие раздвижные стеклянные двери открывают мраморную ванну в сад, а натуральные материалы и философия ваби-саби подчеркивают красоту несовершенства.