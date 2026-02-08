Вас это удивит: какая главная разница между ванными комнатами в Европе и США

Ванные комнаты – важная часть каждого дома, и их дизайн заслуживает серьезного внимания. В то же время часто кажется, что все ванные одинаковые. Они могут отличаться планировкой или размером, но в целом элементы имеют одинаковый вид. Впрочем, это не так. Например, ванны в США не похожи на те, что в Европе.

Европа охватывает много стран, и каждая из них имеет собственный подход к тому, как функционирует ванная. Об этом пишет House Digest.

Смотрите также Шторы больше не в моде: что вешают на окна вместо них в Европе

В чем разница между американскими и европейскими ванными комнатами?

Различия между ванными комнатами в Европе и США зависят от конкретной страны и не всегда являются кардинальными. Например, в Великобритании ванные часто почти такие же на вид, как в американских домах.

Одна из главных разниц – подогреватели для полотенец. В Британии они обычно входят в стандартное оснащение ванной, тогда как в США это скорее дополнительная опция. В Америке такие приборы имеют различные дизайнерские варианты, а в Европе чаще всего имеют вид рядов металлических трубок, закрепленных на стене.

Во многих странах Европы ванные комнаты делают максимально устойчивыми к воде. Их часто полностью гидроизолируют и не отделяют душевую зону перегородками или стеклом. Если шторка и используется, то обычно для защиты отдельных предметов, а не для ограничения пространства душа. Когда же душевую зону все-таки выделяют, она обычно небольшая. Слив воды часто расположен просто в центре пола, ведь вода может попадать на любой участок.

Такой подход значительно облегчает уборку – ванную комнату можно просто полностью промыть водой.

Этому также способствуют ручные душевые лейки, очень распространены в Европе. Они крепятся к шлангу, легко снимаются и позволяют мыть не только себя, но и всю ванную комнату. В США такие решения встречаются реже и обычно воспринимаются как элемент "спа-дизайна", что может повысить стоимость жилья.

Ручные душевые лейки – еще одна особенность ванных комнат в Европе / Фото The Spruce

Еще одна практическая деталь европейских ванных – отдельные вентили перекрытия воды. Они позволяют выключить воду только в ванной комнате, не останавливая подачу во всем доме.

Самая заметная разница между европейскими и американскими ванными касается унитазов. В США они обычно установлены на пол, имеют круглую или овальную чашу и стандартную ручку смыва. Есть различные усовершенствования – например, крышки с плавным закрыванием, – но базовая конструкция почти не меняется.

В Европе выбор значительно шире. Хотя в Великобритании унитазы похожи на американские, в других странах можно увидеть квадратные чаши, "приземистые" туалеты, унитазы с полочкой и другие варианты.

Многие модели крепятся к стене, а бачок прячется внутри, из-за чего унитаз будто "висит" над полом.

Кроме того, во многих европейских странах туалет размещают в отдельной комнате – иногда только с умывальником, без ванны или душа.

Еще одно отличие – биде. В Европе это обычно отдельный сантехнический прибор, тогда как в США биде чаще устанавливают как насадку или функцию самого унитаза.

Какой дизайн унитаза сегодня популярен?

В последнее время в интерьере ванных снова набирают популярности унитазы с высоким бачком. Ранее их постепенно заменили компактные и "невзрачные" модели, но сейчас они возвращаются как стильный ретро-элемент для смелых дизайнеров и владельцев домов. Об этом пишет Best Modern Toilet.

Особенность таких унитазов – бачок расположен высоко на стене, а смыв запускается длинной цепью. Это создает эффектный акцент в комнате, добавляет высоты и визуальной привлекательности, особенно в помещениях с высокими потолками.

Кроме того, благодаря большей гравитации, смыв получается более сильным и эффективным.

Установка высокого бачка требует надежной стены, точных замеров и опытного сантехника.

Также такой унитаз требует больше ухода, потому что высота увеличивает площадь для пыли и паутины.

Альтернативы и современные тренды: настенные "плавающие" унитазы, высокотехнологичные смарт-унитазы и биде, а также яркие цветные модели – черные, зеленые, розовые или с золотыми акцентами.

Какие тренды в дизайне ванных выходят из моды?

Ремонт ванной – это большая инвестиция, поэтому в 2026 году дизайнеры советуют избегать решений, которые быстро устареют.

Сегодня в моде теплые цвета, многослойная эстетика, интересная плитка, выразительные текстуры и насыщенные виды камня.

Что выходит из моды в ванных в 2026 году: