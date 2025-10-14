Стильные вещи необязательно покупать. Их можно создать самому из того, что есть под рукой. Это доказывает пользовательница сети, сделав из хлама дизайнерскую вещь.

Пользовательница TikTok отмечает, что для того, чтобы собрать оригинальную вазу, нужны палочки для суши, пустая баночка и горячий клей, передает 24 Канал.

Как сделать стильную вазу из подручных материалов?

На видео женщина показывает, как она оклеивает пустую банку палочками для суши. Затем она ставит в новосозданную вазу пучок сухоцветов.

"Замечательный лайфхак, как из ненужных вещей сделать нужные", – говорит мастерица.

Как создать вазу из подручных вещей: смотрите видео

Как сделать стильные дизайнерские баночки собственноручно?

Стильный декор можно сделать собственноручно из подручных материалов. В TikTok набирает популярность тренд на превращение обычных баночек в дизайнерские элементы интерьера. Для этого нужны старые кофейные банки, акриловые краски и небольшие декоративные фигурки. Готовые банки можно использовать для хранения мелочей или как оригинальный подарок.