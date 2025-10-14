Дизайнерська ваза з "нічого" і за "просто так": користувачка TikTok вразила лайфхаком
- Користувачка TikTok показала, як зробити стильну вазу, використовуючи підручні засоби.
- Жінка каже, що цей чудовий спосіб перетворити непотрібні речі на корисні.
Стильні речі необов'язково купувати. Їх можна створити самому з того, що є під рукою. Це доводить користувачка мережі, зробивши з непотрібу дизайнерську річ.
Користувачка TikTok зазначає, що для того, аби зібрати оригінальну вазу, потрібні палички для суші, пуста баночка та гарячий клей, передає 24 Канал.
Як зробити стильну вазу з підручних матеріалів?
На відео жінка показує, як вона обклеює порожню банку паличками для суші. Потім вона ставить у новостворену вазу пучок сухоцвітів.
"Чудовий лайфхак, як з непотрібних речей зробити потрібні", – каже майстриня.
Як створити вазу з підручних речей: дивіться відео
Як зробити стильні дизайнерські баночки власноруч?
Стильний декор можна зробити власноруч із підручних матеріалів. У TikTok набирає популярності тренд на перетворення звичайних баночок на дизайнерські елементи інтер'єру. Для цього потрібні старі кавові банки, акрилові фарби й невеликі декоративні фігурки. Готові банки можна використовувати для зберігання дрібниць або як оригінальний подарунок.