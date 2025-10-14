Укр Рус
Дім Своїми руками Дизайнерська ваза з "нічого" і за "просто так": користувачка TikTok вразила лайфхаком
14 жовтня, 13:25
1

Дизайнерська ваза з "нічого" і за "просто так": користувачка TikTok вразила лайфхаком

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Користувачка TikTok показала, як зробити стильну вазу, використовуючи підручні засоби.
  • Жінка каже, що цей чудовий спосіб перетворити непотрібні речі на корисні.

Стильні речі необов'язково купувати. Їх можна створити самому з того, що є під рукою. Це доводить користувачка мережі, зробивши з непотрібу дизайнерську річ.

Користувачка TikTok зазначає, що для того, аби зібрати оригінальну вазу, потрібні палички для суші, пуста баночка та гарячий клей, передає 24 Канал

Дивіться також Не страшно, а весело: акторка Блейк Лайвлі підказала чудові ідеї до Геловіну 

Як зробити стильну вазу з підручних матеріалів?

На відео жінка показує, як вона обклеює порожню банку паличками для суші. Потім вона ставить у новостворену вазу пучок сухоцвітів. 

"Чудовий лайфхак, як з непотрібних речей зробити потрібні", – каже майстриня. 

Як створити вазу з підручних речей: дивіться відео

Як зробити стильні дизайнерські баночки власноруч?

Стильний декор можна зробити власноруч із підручних матеріалів. У TikTok набирає популярності тренд на перетворення звичайних баночок на дизайнерські елементи інтер'єру. Для цього потрібні старі кавові банки, акрилові фарби й невеликі декоративні фігурки. Готові банки можна використовувати для зберігання дрібниць або як оригінальний подарунок.