Книжные полки способны превратить темный угол в уютный акцент. Виктория Бехкем на собственном примере показала, как это сделать.

Для тех, кто любит декор, книги служат не только для чтения, но и как стильный элемент интерьера. В своем домашнем офисе Виктория продемонстрировала, как грамотно размещенные книги могут стать центром внимания, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Как Виктория Бехкем создала уютный уголок в доме?

На видео из Instagram за спиной Виктории видно высокие деревянные полки, заполненные книгами до самого потолка. Они формируют теплую атмосферу и добавляют глубины пространству, а фото и декоративные мелочи на нижних полках создают приятный визуальный контраст.

Как Виктория оформила пространство: смотрите видео

Чтобы повторить за Бехкем, достаточно установить высокие деревянные полки – они сами по себе сделают комнату более стильной. Дизайнеры советуют выбирать узкие модульные стеллажи, которые легко адаптировать под любое пространство.

Открытые модульные полки – отличный способ организовать хранение в небольших помещениях. Их можно установить почти в любом месте.

Сочетание открытых и закрытых секций поможет создать гибкую систему хранения, где можно и показать, и скрыть нужные вещи.

Bed Threads приводит еще несколько идей, как украсить дом с помощью книг:

Специально сделанная книжная стенка может стать главным элементом комнаты.

Расположение книг по цвету делает полку гармоничной и приятной для глаз.

Декоративные предметы и книги вместе создают интересные композиции. Стопки книг могут стать подставками для мелких декоративных элементов.

Большие книги с красивыми изображениями или яркими обложками делают столик стильным и приветливым для гостей.

Выставляйте книги обложками вперед, как картины – на полках или узких рейках.

Стопки книг можно использовать как подиумы для маленьких скульптур или декоративных предметов.

Растения добавляют свежести и мягкости. Суккуленты и ампельные растения хорошо заполняют пустые места на полках.

Чтобы комната не выглядела загроможденной, выбирайте несколько книг, подходящих по цвету к вашему интерьеру.

Тромплей-обои с книгами добавляют веселый акцент в комнате и создают иллюзию книжной полки.

Для образования современного интерьера можно располагать книги цветными блоками, или обложками к стене для текстуры.

Старые книги с кожаными или потертыми обложками добавляют тепла и характера комнате.

Книги могут контрастировать с интерьером или дополнять его, образуя интересные цветовые акценты.

Старую лестницу или деревянные ящики можно использовать как нестандартные книжные полки, создающие уникальный стиль.

Как выбрать лучшее освещение для комнаты?

Освещение влияет на комфорт глаз: слишком яркое или холодное раздражает и вызывает усталость, а тусклое заставляет перенапрягать зрение. Чтобы избежать проблем: используйте многоуровневый свет – общий, точечный и акцентный; выбирайте теплые оттенки (2700–4000 K); обеспечьте равномерное освещение без резких контрастов; делайте яркость регулируемой с помощью диммеров или сценариев света.