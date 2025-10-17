Книжкові полиці здатні перетворити темний куток на затишний акцент. Вікторія Бехкем на власному прикладі показала, як це зробити.

Для тих, хто любить декор, книги слугують не лише для читання, а й як стильний елемент інтер'єру. У своєму домашньому офісі Вікторія продемонструвала, як грамотно розміщені книги можуть стати центром уваги, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Як Вікторія Бехкем створила затишний куток в оселі?

На відео з Instagram за спиною Вікторії видно високі дерев'яні полиці, заповнені книгами до самої стелі. Вони формують теплу атмосферу й додають глибини простору, а фото та декоративні дрібниці на нижніх полицях створюють приємний візуальний контраст.

Як Вікторія оформила простір: дивіться відео

Щоб повторити за Бехкем, достатньо встановити високі дерев'яні полиці – вони самі по собі зроблять кімнату стильнішою. Дизайнери радять обирати вузькі модульні стелажі, які легко адаптувати під будь-який простір.

Відкриті модульні полиці – чудовий спосіб організувати зберігання в невеликих приміщеннях. Їх можна встановити майже будь-де.

Поєднання відкритих і закритих секцій допоможе створити гнучку систему зберігання, де можна і показати, і приховати потрібні речі.

Bed Threads наводить ще кілька ідей, як прикрасити оселю за допомогою книг:

Спеціально зроблена книжкова стінка може стати головним елементом кімнати.

Розташування книг за кольором робить полицю гармонійною і приємною для очей.

Декоративні предмети та книги разом створюють цікаві композиції. Стосики книг можуть стати підставками для дрібних декоративних елементів.

Великі книги з красивими зображеннями або яскравими обкладинками роблять столик стильним і привітним для гостей.

Виставляйте книги обкладинками вперед, як картини – на полицях або вузьких рейках.

Стосики книг можна використовувати як подіуми для маленьких скульптур чи декоративних предметів.

Рослини додають свіжості й м'якості. Сукуленти та ампельні рослини добре заповнюють порожні місця на полицях.

Щоб кімната не виглядала захаращеною, обирайте кілька книг, що підходять за кольором до вашого інтер'єру.

Тромплей-шпалери з книгами додають веселий акцент у кімнаті і створюють ілюзію книжкової полиці.

Для утворення сучасного інтер'єру можна розташовувати книги кольоровими блоками, або обкладинками до стіни для текстури.

Старі книги з шкіряними або потертими обкладинками додають тепла і характеру кімнаті.

Книги можуть контрастувати з інтер'єром або доповнювати його, утворюючи цікаві кольорові акценти.

Стару драбину або дерев'яні ящики можна використати як нестандартні книжкові полиці, що створюють унікальний стиль.

Як обрати найкраще освітлення для кімнати?

Освітлення впливає на комфорт очей: занадто яскраве або холодне дратує і спричиняє втому, а тьмяне змушує перенапружувати зір. Щоб уникнути проблем: використовуйте багаторівневе світло – загальне, точкове та акцентне; обирайте теплі відтінки (2700–4000 K); забезпечте рівномірне освітлення без різких контрастів; робіть яскравість регульованою за допомогою димерів або сценаріїв світла.