Зачем на вилках бытовой техники выемка: появилось объяснение

Наверное, каждый замечал на вилках бытовой техники удивительную выемку. Как оказалось, это не просто для эстетичного вида, а она имеет свое предназначение.

Зачем на вилках бытовой техники выемка – сообщает 24 Канал.

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Выемка на вилках техники имеет назначение.

На вилках от пылесосов, фенов, выпрямителей для волос, различных электроинструментах можно заметить удивительную деталь – специальную выемку, об истинном предназначении которой мало кто догадывается.

Оказывается, она имеет удобное и очень практичное предназначение. Так, эта выемка позволяет держать провод. То есть, если закрутить провод пылесоса или фена, то не нужно делать специальную "петлю", чтобы просунуть туда вилку для того, чтобы все это держалось. Достаточно оставить часть провода и зафиксировать его в выемке на вилке.

Именно так провод будет держаться и никогда не будет путаться.

Зачем на вилке странная выемка: смотрите видео

Но истинное объяснение этой выемки совсем другое. Это сделано для розеток, имеющих заземление. А способ с фиксацией проводов – только лайфхак, который поможет держать все в куче и не позволит длинному шнуру запутаться.

Такая вилка с выемками называется контурной. Известно, что ее разработали для устройств, не требующие заземления, но требуют большего тока, чем может выдержать классическая евровилка.

Контурная вилка / Фото Freepik

Контурная вилка обычно устанавливается на устройстве средней мощности– от 550 до 3500 ватт, с двойной изоляцией, такими как фен, пылесос или электродрель.