Неожиданный клад: домовладельцы обнаружили скрытую под ковром антикварную плитку
В тикток вирусным стало видео, на котором домовладельцы обнаружили антиквариат, спрятанный под ковром в спальне.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, за короткое время ролик с открытием набрал 1,2 миллиона просмотров. Как выглядит уникальная плитка, рассказываем далее.
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Неожиданный клад под ковром
Ролик о неожиданном открытии под ковром опубликовал профиль @sunsethousereno. На видео мужчина предлагает посмотреть, что находится под ковром в спальне на верхнем этаже дома и начинает обрезать ковер возле камина.
Под ним авторы видео находят оригинальную антикварную плитку, но оказывается, что ее покрыли краской. Владельцы дома были удивлены и возмущены этим фактом.
Кто бы это сделал? Зачем это сделали?,
– звучало в видео.
Как выглядит антикварная плитка: смотрите видео
Несмотря на разочарование из-за закрашенной поверхности, оригинальная плитка все же сохранилась. В видео авторы пытались снять краску с помощью жидкости для снятия лака и скребка, но процесс оказался сложным и рискованным для оригинальной плитки.
Посмотрите на этот замечательный цвет там!,
– говорят владельцы дома, когда удалось немного очистить поверхность, показывая зеленый оттенок плитки.
Зрители были поражены красотой плитки и некоторые даже предлагали советы, которые могли бы помочь восстановить ее.
"Эти зеленые плитки впечатляют", "Этот зеленый очень красивый!", "Ой, эта плитка антикварная", – писали люди.