Супруги превратили старый дом в необычную ферму во Львовской области

Фермерство может быть не только традиционным. Во Львовской области супружеская пара начала разводить австралийских раков и уже работает над тем, чтобы превратить свое хозяйство в туристическую достопримечательность.

В селе Соколовка, расположенном примерно в 30 километрах от Львова, Марта Змысла и Олег Яцура развивают необычную ферму по разведению австралийских раков. Как пишет 24 Канал, в перспективе супруги планируют не только продавать продукцию, но и превратить хозяйство в туристическую локацию с экскурсиями и дегустациями.

Как появилась идея создать ферму?

Супруги хотели продать дом, который достался им в наследство, однако после волны критики в соцсетях решили использовать территорию для собственного дела. После обучения на специализированной ферме под Киевом они приступили к строительству хозяйства в конце 2024 года, а уже весной 2025-го запустили первую партию мальков.

Супруги превратили старый дом в необычную ферму / Фото ZAXID.NET

Сейчас ферма занимает около 60 квадратных метров, а благодаря многоуровневым бассейнам рабочая площадь составляет почти 100 квадратных метров. Для выращивания австралийских раков необходимо:

поддерживать температуру воды на уровне 30–32 градусов,

обеспечивать постоянную аэрацию,

обеспечивать фильтрацию и качественное питание.

По словам владельцев, самыми большими трудностями стали перебои с электроснабжением зимой, из-за которых погибла часть малька. В то же время фермеры отмечают, что бизнесу нужно время для развития, и рассчитывают выйти на окупаемость через три-четыре года.

Как работает ферма: смотрите видео

Сегодня хозяйство продает мальков, самок с икрой и взрослых раков по всей Украине. Основной канал продаж – социальные сети, в частности TikTok. В будущем владельцы планируют проводить на ферме экскурсии, знакомить посетителей с процессом выращивания экзотических раков и организовывать дегустации.

Также они стремятся популяризировать новую культуру потребления этого деликатеса, сочетая его не с пивом, а с местным крафтовым вином. Австралийских раков супруги выбрали из-за их необычности и яркой синей окраски, надеясь, что такая экзотика станет еще одной интересной туристической изюминкой Львовщины.