У селі Соколівка, що приблизно за 30 кілометрів від Львова, Марта Змисла та Олег Яцура розвивають незвичну ферму з вирощування австралійських раків. Як пише 24 Канал, у перспективі подружжя планує не лише продавати продукцію, а й зробити господарство туристичною локацією з екскурсіями та дегустаціями.

Як з'явилася ідея створити ферму?

Подружжя хотіло продати будинок, який дістався у спадок, однак після хвилі критики в соцмережах вирішило використати територію для власної справи. Після навчання на спеціалізованій фермі під Києвом вони розпочали будівництво господарства наприкінці 2024 року, а вже навесні 2025-го запустили першу партію малька.

Подружжя перетворило стару хату на незвичайну ферму / Фото ZAXID.NET

Нині ферма займає близько 60 квадратних метрів, а завдяки багаторівневим басейнам робоча площа становить майже 100 квадратних метрів. Для вирощування австралійських раків необхідно:

підтримувати температуру води на рівні 30 – 32 градуси,

забезпечувати постійну аерацію,

фільтрацію та якісне харчування.

За словами власників, найбільшими труднощами стали перебої з електропостачанням узимку, через які частина малька загинула. Водночас фермери зазначають, що бізнес потребує часу для розвитку й розраховують вийти на окупність через три-чотири роки.

Як працює ферма: дивіться відео

Сьогодні господарство продає мальок, самок із ікрою та дорослих раків по всій Україні. Основний канал продажів — соціальні мережі, зокрема TikTok. У майбутньому власники планують проводити на фермі екскурсії, знайомити відвідувачів із процесом вирощування екзотичних раків та організовувати дегустації.

Також вони прагнуть популяризувати нову культуру споживання делікатесу, поєднуючи його не з пивом, а з локальним крафтовим вином. Австралійських раків подружжя обрало через їхню незвичність і яскраве синє забарвлення, сподіваючись, що така екзотика стане ще однією цікавою туристичною родзинкою Львівщини.