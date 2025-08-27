Печное отопление когда-то было характерной особенностью многих домов и сегодня ввиду различных причин часть людей задумывается о восстановлении печей в своих домах.

Сколько стоит вернуть к жизни печь для отопления дома, 24 Канал спросил у Юрия Мартыняка, львовского мастера-печника, что уже 20 лет занимается профессией, которую перенял от своего отца.

К теме Удачная альтернатива или модный тренд: когда стоит выбирать печку для отопления дома

Сколько стоит восстановить печку для отопления?

Как объясняет Юрий Мартыняк, в среднем работа по перекладыванию печки или строительство новой обойдется в 10000 – 15000 гривен.

Все зависит от сложности и расстояния до объекта. Также стоит учитывать, что бывают разные материалы. В среднем один кафель может стоить примерно от 200 гривен минимум, а на печку уходит около 100 таких элементов. Кроме этого, нужна глина, огнеупорный кирпич,

– говорит мастер.

Он добавляет, что потратиться придется еще и на дверцы, которые могут быть стеклянными, чтобы смотреть на огонь, или более старинными, что тоже может повлиять на окончательную стоимость печки.

Дизайн печи также будет влиять на стоимость / Фото Юрий Мартыняк

Иногда люди также стремятся добавить различные модернизации. К примеру, обустроить подогрев воды. Это тоже влияет на цену, но, честно говоря, не всегда является оправданным вложением,

– акцентирует Юрий Мартыняк.

По его слова, лучше всего оставлять печь только для отопления, ведь различные инновации уменьшают ее коэффициент полезного действия.

В то же время мастер отмечает, что инвестиции в печь хоть и могут сначала казаться значительными, на самом деле вполне окупаемые, ведь она может служить 20 – 30 лет без особых дополнительных вложений.

К слову, сомнения по восстановлению печки дома можно смело откладывать, ведь есть достаточно причин выбрать печку для отопления.