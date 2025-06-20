Милые гости или неожиданные вредители: как различить, какие божьи коровки обитают у вас на участке

В летнее время на подоконниках и среди зелени можно заметить симпатичных красных жуков в черную крапинку. На первый взгляд кажется, что это обычные божьи коровки.

Но не стоит спешить радоваться. Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, вполне вероятно, что вы встретились с азиатским солнышком – инвазивным видом, который способен создать немало проблем в доме и экосистеме. Как распознать этих насекомых, рассказываем далее.

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Как распознать азиатского жука-солнышко

Азиатское солнышко или гармония азиатская выглядит почти как "родственники": красно-оранжевое насекомое в черную крапинку. Но есть один отличительный признак – темное пятно в форме буквы М сразу за головой.

Также эти насекомые склонны собираться в большие скопления, особенно ближе к осени. Если вы замечаете десятки или сотни божьих коровок в доме – скорее всего, это именно они.

Почему их считают вредителями

Несмотря на то, что все божьи коровки технически являются вредными насекомыми, азиатские божьи коровки вызывают беспокойство по нескольким причинам:

Осенью и зимой они ищут тепло, поэтому нередко поселяются в домах.

В случае опасности выделяют неприятную жидкость, которая оставляет пятна и имеет сильный запах.

Могут кусать (хотя и не ядовиты).

Вытесняют местные виды божьих коровок, нарушая экологическое равновесие.

Как различить божьих коровок: смотрите видео

Вредят ли азиатские божьи коровки саду

Наоборот – они являются эффективными борцами с тлей и другими вредителями. За свою жизнь одна особь может уничтожить до 5000 мелких насекомых. Но эта польза не отменяет рисков, связанных с их появлением в доме и влиянием на местную фауну.

Как защитить дом от азиатских божьих коровок

Лучшая защита – профилактика. Чтобы избежать вторжения насекомых в дом осенью, советуют:

Герметизировать трещины и отверстия возле окон, дверей, фасадов, труб и коммуникаций.

Делать это еще летом или в конце весны, до начала миграции насекомых.

Избегать использования инсектицидов – это вредит также местным "полезным" видам.

В то же время чтобы способствовать размножению полезных местных видов божьих коровок, высаживайте местные цветы, богатые пыльцой и нектаром.

Кстати, когда божьи коровки ищут место для зимовки осенью, проникая в дома через щели и отверстия, от них легко можно избавиться самостоятельно.