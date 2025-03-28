Почему нельзя выбрасывать мусор вечером: 5 весомых причин

От своих мам и бабушек чуть ли не каждому приходилось слышать, что нельзя выбрасывать мусор вечером. В общем, существует несколько версий, почему так нельзя делать.

Что произойдет, если выносить мусор вечером, сообщает 24 Канал.

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Почему нельзя выносить мусор вечером

Существует множество примет, почему нельзя выносить мусор на ночь. Так, согласно древним поверьям, с заходом солнца выходит вся нечисть, которая планирует навредить неосторожным людям. Ведьмы и злые духи могли похитить вещи или даже наслать беду. Также наши предки верили, что выносить мусор вечером – обидеть домового.

Так, до нашего времени сохранились 5 самых распространенных примет, почему нельзя выносить мусор вечером.

Вынести мусор на ночь – накликать беду

Наши предки считали: если выносить мусор после захода солнца, то можно накликать беду. Такой человек может оказаться в эпицентре скандалов, ссор и выяснения отношений с родными или друзьями.

Плохие слухи

Поверья говорят, что если человек выносит мусор вечером, то что-то обязательно скрывает. Наши предки верили, что если выносить мусор на ночь, то соседи могут распустить плохие слухи, а некоторые – подозревать в злых действиях.



Почему на ночь нельзя выносить мусор / Фото Freepik

Чтобы не сглазили

Поскольку наши предки верили, что нечистая сила выходит ночью, то считали, что ведьмы или злые духи могли похитить личные вещи и сглазить владельца. Более того, некоторые боялись, что злые силы могут навести сглаз на проблемы со здоровьем или смерть.

Выносить мусор вечером – к финансовым проблемам, потери счастья и удачи

В фэн-шуй говорится, что выносить мусор вечером – к потере финансового успеха, счастья и удачи. Считается, что после захода солнца вместе с мусором можно вынести злым силам все хорошее, что есть в жизни.

Вынести мусор вечером – разозлить домового

Наши предки верили, что в каждом доме есть домовой. Он выходит ночью и ищет, чем можно полакомиться. Если он не находит пищи на столе, то может поискать в мусоре. Поэтому, наши предки считали, что если на ночь выбросить мусор, то домовой обидится. Тогда он может делать вред в доме и создавать бытовые проблемы.



Когда нельзя выносить мусор / Фото Freepik

Стоит заметить, что наши предки также считали, что нельзя выносить мусор в дни больших церковных праздников, а также в воскресенье.

Также, согласно народным приметам, стоит сказать: "Выношу ненужное из дома, а счастье и достаток оставляю", когда человек выносит мусор. Эти слова считали такими, что могут помочь избавиться от проблем и не потерять удачу.

К слову, согласно народным приметам, не во все дни можно белить дом. В некоторые из дней это категорически запрещали делать.