Большинство дачников поступают наоборот: секретный трюк, как заставить помидоры быстро покраснеть

Конец июля и начало августа – время, когда большинство огородников с нетерпением ждут, когда зеленые помидоры начнут массово краснеть. Однако ускорить этот процесс вполне реально, если вовремя изменить режим ухода за растениями.

Автор YouTube-канала "Файна дача" рассказал, какие простые агротехнические приемы помогут помидорам быстрее созреть и направить все силы на уже сформировавшиеся плоды.

Как ускорить созревание помидоров?

Прищипните верхушку куста

Первый и самый важный шаг – остановить дальнейший рост помидоров. По словам огородника, нужно прищипнуть верхушку куста, чтобы растение перестало тратить питательные вещества на новые побеги и начало направлять их на созревание плодов. В то же время стоит удалить новые цветки и мелкие завязи, которые уже не успеют сформировать полноценный урожай.

Прищипывая верхушку, обязательно оставляйте два листа над последней кистью, чтобы растение могло транспортировать сахара и питательные вещества к плодам,

– пояснил автор канала.

Удалите лишнюю листву

Еще один способ ускорить покраснение томатов – постепенно удалять листья, которые затеняют грозди. Благодаря этому плоды будут получать больше солнечного света и лучше проветриваться, что также положительно влияет на их созревание. В то же время важно не срезать всю листву сразу, чтобы не вызвать у растения сильный стресс.

Как ускорить созревание помидоров: смотрите видео

Измените подкормку

На этапе созревания огородник советует полностью отказаться от азотных удобрений. По его словам, азот стимулирует рост зеленой массы, а не плодов. Зато помидорам сейчас нужны:

калий;

фосфор;

кальций.

Именно эти элементы помогают плодам быстрее созревать и снижают риск появления верхушечной гнили.

Когда можно использовать специальные препараты?

Если естественных методов недостаточно, в промышленных теплицах применяют регуляторы роста на основе этефона, которые ускоряют созревание плодов. Однако огородник подчеркивает, что использовать такие препараты можно только тогда, когда 10 – 20 % томатов уже начали краснеть или большинство плодов достигло стадии зрело-зеленых. По его словам, преждевременное применение таких средств может привести к опадению цветов и мелкой завязи.

Важно! Автор канала подчеркивает, что не призывает огородников использовать регуляторы роста, а лишь рассказывает об их существовании. Он советует в первую очередь воспользоваться естественными способами ускорения созревания: правильно сформировать куст, удалить лишнюю листву и изменить систему подкормки.