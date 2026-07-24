Автор YouTube-каналу "Файна дача" розповів, які прості агротехнічні прийоми допоможуть томатам швидше дозріти та спрямувати всі сили на вже сформовані плоди.

Як пришвидшити дозрівання томатів?

Прищипніть верхівку куща

Перший і найважливіший крок – зупинити подальший ріст томатів. За словами городника, потрібно прищипнути верхівку куща, щоб рослина перестала витрачати поживні речовини на нові пагони та почала спрямовувати їх на дозрівання плодів. Водночас варто видалити нові квіти та дрібну зав'язь, яка вже не встигне сформувати повноцінний урожай.

Прищипуючи верхівку, обов'язково залишайте два листки над останньою китицею, щоб рослина могла транспортувати цукри та поживні речовини до плодів,

– пояснив автор каналу.

Приберіть зайве листя

Ще один спосіб пришвидшити почервоніння томатів – поступово видаляти листя, яке затінює грона. Завдяки цьому плоди отримуватимуть більше сонячного світла та краще провітрюватимуться, що також позитивно впливає на їх дозрівання. Водночас важливо не зрізати все листя одразу, щоб не створити для рослини сильний стрес.

Як прискорити дозрівання томатів: дивіться відео

Змініть підживлення

На етапі дозрівання городник радить повністю відмовитися від азотних добрив. За його словами, азот стимулює ріст зеленої маси, а не плодів. Натомість томатам зараз потрібні:

калій;

фосфор;

кальцій.

Саме ці елементи допомагають плодам швидше дозрівати та знижують ризик появи вершинної гнилі.

Коли можна використовувати спеціальні препарати?

Якщо природних методів недостатньо, у промислових теплицях застосовують регулятори росту на основі етефону, які прискорюють достигання плодів. Однак городник наголошує, що використовувати такі препарати можна лише тоді, коли 10 – 20% томатів уже почали червоніти або більшість плодів досягла стадії зріло-зелених. За його словами, передчасне застосування таких засобів може призвести до опадання квіток і дрібної зав'язі.

Важливо! Автор каналу підкреслює, що не закликає городників використовувати регулятори росту, а лише розповідає про їх існування. Він радить насамперед скористатися природними способами прискорення дозрівання: правильно сформувати кущ, прибрати зайве листя та змінити систему підживлення.