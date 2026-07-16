Обычные помидоры уже выходят из моды: какие сорта стремительно набирают популярность

Привычные красные помидоры среднего размера постепенно теряют популярность. Покупатели все чаще выбирают более яркие и сладкие сорта, а также помидоры черри. Об изменении потребительских предпочтений свидетельствуют данные британского рынка, где продажи цветных помидоров и помидоров черри продолжают стремительно расти.

Какие помидоры сейчас выбирают покупатели?

Как сообщает The Guardian, все больше людей отдают предпочтение желтым, оранжевым, зеленым, коричневым, фиолетовым и даже полосатым помидорам. По словам Пола Фолкнера из компании Evesham Vale Growers, в этом году продажи так называемых "некрасных" помидоров в Великобритании выросли на 21%. Спрос на необычные сорта заставляет производителей расширять площади их выращивания.

Почему цветные помидоры стали популярными?

Еще несколько лет назад такие помидоры покупали в основном из-за необычного внешнего вида, ведь по вкусу они часто уступали классическим сортам. Однако современная селекция изменила ситуацию. Новые сорта сочетают привлекательный внешний вид с насыщенным вкусом, поэтому все чаще появляются не только в ресторанах, но и на полках супермаркетов.



Какие помидоры сейчас популярны / Фото Unsplash

Еще одна тенденция – стремительный рост популярности помидоров черри, особенно тех, что продаются на ветке. По прогнозам британских производителей, уже в этом году продажи премиальных помидоров черри могут впервые превысить продажи традиционных красных помидоров среднего размера. Несмотря на то, что классические помидоры пока остаются крупнейшим сегментом рынка, их продажи постепенно сокращаются.

Эксперты отмечают, что цветные помидоры и помидоры черри сегодня ценятся не только за декоративный вид. Многие современные сорта обладают более сладким вкусом, сочной мякотью и хорошо подходят как для салатов, так и для перекусов. Именно поэтому тем, кто планирует новый огородный сезон, стоит обратить внимание не только на классические красные помидоры, но и на желтые, оранжевые или фиолетовые сорта, а также на помидоры черри, популярность которых продолжает расти.