Які помідори зараз обирають покупці?

Як повідомляє The Guardian, все більше людей віддають перевагу жовтим, помаранчевим, зеленим, коричневим, фіолетовим і навіть смугастим томатам. За словами Пола Фолкнера з компанії Evesham Vale Growers, цього року продажі так званих "нечервоних" помідорів у Великій Британії зросли на 21%. Попит на незвичайні сорти змушує виробників розширювати площі їхнього вирощування.

Чому кольорові томати стали популярними?

Ще кілька років тому такі помідори купували переважно через незвичний вигляд, адже за смаком вони часто поступалися класичним сортам. Однак сучасна селекція змінила ситуацію. Нові сорти поєднують привабливий зовнішній вигляд із насиченим смаком, тому дедалі частіше з'являються не лише в ресторанах, а й на полицях супермаркетів.



Які томати зараз популярні / Фото Unsplash

Ще одна тенденція – стрімке зростання популярності томатів чері, особливо тих, що продаються на гілці. За прогнозами британських виробників, уже цього року продажі преміальних помідорів чері можуть уперше перевищити продажі традиційних червоних помідорів середнього розміру. Попри те, що класичні томати поки що залишаються найбільшим сегментом ринку, їхні продажі поступово скорочуються.

Експерти зазначають, що кольорові томати та чері сьогодні цінують не лише за декоративний вигляд. Багато сучасних сортів мають солодший смак, соковиту м'якоть і добре підходять як для салатів, так і для перекусів. Саме тому тим, хто планує новий городній сезон, варто звернути увагу не лише на класичні червоні помідори, а й на жовті, помаранчеві чи фіолетові сорти, а також томати чері, популярність яких продовжує зростати.