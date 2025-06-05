Архитектурная мода: зачем в домах XIX веке делали высокие двери

Высокие двери в домах XIX века – это не только традиция. Речь идет об архитектурной моде того времени, практичности и, конечно, эстетике.

Зачем же ставить в древности высокие двери в домах – сообщает 24 Канал.

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Высокие двери в домах

Как говорят исследователи, высокие двери в старых домах ставили по нескольким причинам:

Статус и роскошь

В XIX веке каждый пытался продемонстрировать свое состояние и роскошь, которые бы поразили общество. Так, высокие двери были символом богатства и достатка, создавали атмосферу какого-то замка или дворца, а также добавляли пространства. Поэтому, считалось, что чем выше двери, тем "величественнее" дом.

Вентиляция

Как и высокие потолки, высокие двери делали для лучшей вентиляции и циркуляции воздуха. Кроме того, на фоне потолков, высота которых достигала 3,5 – 4 метров, обычные двери казались бы крошечными и нелепыми, поэтому владельцы домов выбирали массивные двери, даже – между комнатами.

Сохранение тепла

Среди других практических целей и сохранение тепла. Так, высокие двери помогали лучше изолировать большие помещения, а следовательно – делать его теплее. Кроме того, массивные высокие двери помогали избегать сквозняков.

Дополнительный свет

Как и высокие окна, двери помогали пропускать в помещение больше света. Поскольку часть дверей имела витражи или специальные окошки, то комнаты внутри дома становились сразу светлее.

Архитектурная мода

Высокие двери в домах – это и дань архитектурной моде. В XIX веке были популярными неоклассицизм, барокко, модерн, для которых характерны массивность, роскошь и величие. Поэтому, высокие двери были модными для того времени, поэтому это также одна из причин, зачем их ставили в домах.