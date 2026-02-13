Создали для ядерной ракеты, а рецепт старательно скрывают: разоблачен главный миф о WD-40

WD-40 – это пожалуй самый непонятный продукт в истории, который стал жертвой собственной популярности. Большинство считают его смазкой, но это не так.

Главная функция этой жидкости – не смазывать, а выгонять влагу с поверхностей. Это не масло, это обезвоживатель. Об этом рассказывает канал "Сергеевич знает".

Чем на самом деле является WD-40?

Название – это не просто набор букв. WD означает "вытеснение воды", а цифра указывает на 40-ю попытку химика Нормана Ларсона создать идеальную формулу.

Эту жидкость изобрели в 1953 году не для того, чтобы мы могли открутить ржавую гайку. Ее разработали по заказу военных для ядерной ракеты "Атлас".

Внешняя оболочка ракеты была сделана из тонкой нержавеющей стали, которая под действием влаги быстро ржавела. WD-40 был создан, чтобы покрывать ракету защитным слоем, который отталкивает конденсат.

Лишь через несколько лет рабочие заводов начали воровать баллончики домой, потому что заметили, что эта вещь хорошо работает в быту.

Главный секрет WD-40 – это в основном растворитель. Когда вы наносите его не дверную петлю – происходит магия – скрип исчезает. Почему? WD-40 растворил старую засохшую смазку и грязь. Но суть в том, что растворитель очень быстро испаряется. Через неделю ваша петля становится абсолютно сухой и незащищенной.

Если намазать WD-40 цепь велосипеда, он вымоет заводскую смазку, наберет на себя песок и превратится в наждачку.

Рецепт WD-40 – одна из строжайших коммерческих тайн. WD-формула никогда не была запатентована. Патент обязывает раскрыть состав, а через 20 лет он становится публичным. Компания просто решила держать ингредиенты в секрете. Оригинал рецепта лежит в банковском хранилище в Сан-Диего. Известно лишь, что там нет рыбьего жира и силикона, как считалось ранее.

WD-40 – это гениальный очиститель. Он идеально снимет наклейки, скотч или жвачку с волос. Он вычищает следы маркера со стен, помогает открутить заржавевший болт и спасает затопленную электронику и контакты.

WD-40 – это не смазка, а растворитель / Фото WD-40

Какие есть еще интересные факты о WD-40:

Есть распространенное мнение, что WD-40 лечит артрит. Однако, это полная ерунда. Продукт содержит нефтепродукты и не предназначен для медицинских целей.

В Азии водитель автобуса использовал WD-40, чтобы снять питона, который обвился вокруг подвески автобуса.

Полицейские использовали WD-40, чтобы освободить вора из вентиляции.

