Зачем хозяйки кладут старые колготки на подоконник: хитрость, о которой мало кто знает

Старые колготки могут стать неожиданным помощником в борьбе с холодом. Вместо того чтобы выбрасывать их, хозяйки используют простой трюк, который помогает сохранить тепло в доме. Для этого понадобятся всего лишь несколько ненужных вещей, которые найдутся почти в каждом доме.

Как пишет венгерское издание Blikk.hu, из старых колготок или чулок можно сделать самодельный утеплитель для окон и дверей. Он особенно полезен в холодное время года, когда важно свести к минимуму потери тепла.

Как утеплить окна с помощью старых колготок?

Секрет заключается в изготовлении простого текстильного валика, который размещают вдоль нижнего края окна или двери. Для этого нужно:

Взять старые колготки или чулки и отрезать одну штанину.

Наполнить ее ненужными кусками ткани, старыми футболками, полотенцами или носками.

Равномерно распределить наполнитель, чтобы образовался плотный валик.

Завязать открытый конец и положить готовый утеплитель в нужное место. При необходимости валик можно дополнительно зафиксировать, чтобы он не смещался.



Как утеплить окна с помощью старых колготок / Фото Габора Черкла

Почему этот трюк помогает сохранить тепло?

Даже небольшие щели в окнах и дверях могут приводить к потерям тепла. Самодельный валик создает дополнительный барьер для холодного воздуха, благодаря чему в комнате становится комфортнее. Главное преимущество этого способа – он практически не требует затрат.

Для изготовления утеплителя можно использовать вещи, которые обычно оказываются в мусорном ведре. Однако такой валик работает только в месте его прилегания и не заменяет полноценного утепления окон.

Что еще можно сделать, чтобы уменьшить потери тепла через окна?

Чтобы зимой в доме было теплее, стоит воспользоваться несколькими простыми советами:

Проверьте уплотнители. Если резиновые прокладки на окнах износились, их нужно заменить. Используйте плотные шторы. Вечером они помогают уменьшить потери тепла через стекло, но не должны перекрывать радиаторы. Открывайте шторы днем. Солнечный свет может дополнительно прогревать комнату. Устраните щели. Небольшие щели вокруг рам можно закрыть соответствующими герметиками или уплотнительными лентами.

При этом не стоит перекрывать вентиляционные отверстия, ведь они необходимы для нормального воздухообмена. Таким образом, обычные старые колготки можно превратить в практичный утеплитель без дополнительных затрат. Это простой способ повторно использовать ненужные вещи и сделать дом более комфортным зимой.