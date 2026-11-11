Навіщо господині кладуть старі колготи на підвіконня: хитрість, про яку мало хто знає

Як пише угорське видання Blikk.hu, зі старих колгот або панчох можна зробити саморобний утеплювач для вікон і дверей. Він особливо корисний у холодну пору року, коли важливо мінімізувати втрати тепла.

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Як утеплити вікна за допомогою старих колгот?

Секрет полягає у виготовленні простого текстильного валика, який розміщують уздовж нижнього краю вікна або дверей. Для цього потрібно:

Взяти старі колготи або панчохи та відрізати одну штанину.

Наповнити її непотрібними шматками тканини, старими футболками, рушниками або шкарпетками.

Рівномірно розподілити наповнювач, щоб утворився щільний валик.

Зав'язати відкритий кінець і покласти готовий утеплювач у потрібному місці. За необхідності валик можна додатково зафіксувати, щоб він не зміщувався.

Як утеплити вікна за допомогою старих колгот / Фото Габора Черкла

Чому цей трюк допомагає зберегти тепло?

Навіть невеликі щілини у вікнах і дверях можуть спричиняти втрати тепла. Саморобний валик створює додатковий бар'єр для холодного повітря, завдяки чому в кімнаті стає комфортніше. Головна перевага способу – він практично не потребує витрат.

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Для виготовлення утеплювача можна використати речі, які зазвичай опиняються у смітнику. Однак такий валик працює лише в місці його прилягання та не замінює повноцінного утеплення вікон.

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Як ще зменшити втрати тепла через вікна?

Щоб узимку в оселі було тепліше, варто скористатися кількома простими порадами:

Перевірте ущільнювачі. Якщо гумові прокладки на вікнах зносилися, їх потрібно замінити. Використовуйте щільні штори. Увечері вони допомагають зменшити втрати тепла через скло, але не повинні перекривати радіатори. Відкривайте штори вдень. Сонячне світло може додатково прогрівати кімнату. Усуньте щілини. Невеликі нещільності навколо рам можна закрити відповідними герметиками або ущільнювальними стрічками.

Водночас не варто перекривати вентиляційні отвори, адже вони необхідні для нормального повітрообміну. Таким чином, звичайні старі колготи можна перетворити на практичний утеплювач без додаткових витрат. Це простий спосіб повторно використати непотрібні речі та зробити оселю комфортнішою взимку.