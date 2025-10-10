Укр Рус
10 октября, 22:07
Этот трюк спасет вашу кухню: как убрать запах канализации из раковины без химии

Алена Захарова
  • Чтобы устранить запах канализации из раковины, используйте мыльную воду, соду и уксус, или цитрусовые отвары.
  • Регулярный уход за сливом и избегание выбрасывания кофейной гущи помогут предотвратить повторное появление запаха.

Неприятный запах из кухонной раковины - знакомая проблема для многих хозяек. Причиной может быть не только засорение остатками пищи, но и неправильная установка сифона или накопление жира в сливных трубах.

Однако, как отмечает издание BobVila.com, устранить запах можно даже без профессионального сантехника – с помощью простых домашних средств, передает 24 Канал.

Как избавиться от запаха канализации?

  • Замочите раковину в мыльной воде

Иногда запах появляется из-за частиц пищи, засыхающих на стенках или дне раковины. Закройте слив пробкой, наберите горячую воду до половины, добавьте 1 чайную ложку моющего средства для посуды, оставьте на 10 минут, а затем слейте и хорошо промойте. Этот способ помогает устранить легкий налет и неприятный запах без агрессивной химии.

  • Прочистите слив содой и уксусом

Жир и грязь в трубах – частая причина вони. Народный способ с содой и уксусом работает просто: Насыпьте стакан соды в слив, залейте стаканом уксуса, подождите 5 – 10 минут, вылейте чайник кипятка. В завершение откройте кран с холодной водой на минуту, чтобы смыть остатки.

Важно!!! Использовать этот метод часто не рекомендуется, ведь реакция может повредить пластиковые трубы.

  • Почистите металлический ободок слива

На фланце слива часто оседает жир, который не смывается обычной водой. Почистите этот участок щеткой с моющим средством, а затем промойте холодной водой в течение 30 секунд.

  • Освежите раковину цитрусовыми

Если после чистки остался легкий запах, поможет лимон или апельсин. Кожуру не бросайте в слив – она может его засорить. Лучше прокипятите ее 5 – 10 минут в воде, остудите и вылейте отвар в слив – он нейтрализует запах и придаст свежести.


Как убрать запах канализации из раковины без химии / Фото Africa Images

Как предотвратить повторное появление запаха?

  1. Издание Enduric Plumbing рекомендует промывать слив не менее 30 секунд после использования.
  2. Не сливайте жир или остатки пищи в раковину.
  3. Не оставляйте грязную посуду на ночь.

Регулярный уход – лучшая профилактика. Достаточно несколько минут в неделю, чтобы в вашей кухне всегда пахло чистотой, а не канализацией.

Почему нельзя выбрасывать кофейную гущу в раковину?

  • Кофейная гуща не растворяется в воде, оседает на стенках труб и образует плотный слой, который трудно удалить.
  • Для устранения неприятного запаха из раковины можно использовать соду с уксусом или соль с горячей водой, а кофейную гущу лучше использовать как удобрение или натуральный абразив.