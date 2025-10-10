Этот трюк спасет вашу кухню: как убрать запах канализации из раковины без химии
- Чтобы устранить запах канализации из раковины, используйте мыльную воду, соду и уксус, или цитрусовые отвары.
- Регулярный уход за сливом и избегание выбрасывания кофейной гущи помогут предотвратить повторное появление запаха.
Неприятный запах из кухонной раковины - знакомая проблема для многих хозяек. Причиной может быть не только засорение остатками пищи, но и неправильная установка сифона или накопление жира в сливных трубах.
Однако, как отмечает издание BobVila.com, устранить запах можно даже без профессионального сантехника – с помощью простых домашних средств, передает 24 Канал.
Как избавиться от запаха канализации?
- Замочите раковину в мыльной воде
Иногда запах появляется из-за частиц пищи, засыхающих на стенках или дне раковины. Закройте слив пробкой, наберите горячую воду до половины, добавьте 1 чайную ложку моющего средства для посуды, оставьте на 10 минут, а затем слейте и хорошо промойте. Этот способ помогает устранить легкий налет и неприятный запах без агрессивной химии.
- Прочистите слив содой и уксусом
Жир и грязь в трубах – частая причина вони. Народный способ с содой и уксусом работает просто: Насыпьте стакан соды в слив, залейте стаканом уксуса, подождите 5 – 10 минут, вылейте чайник кипятка. В завершение откройте кран с холодной водой на минуту, чтобы смыть остатки.
Важно!!! Использовать этот метод часто не рекомендуется, ведь реакция может повредить пластиковые трубы.
- Почистите металлический ободок слива
На фланце слива часто оседает жир, который не смывается обычной водой. Почистите этот участок щеткой с моющим средством, а затем промойте холодной водой в течение 30 секунд.
- Освежите раковину цитрусовыми
Если после чистки остался легкий запах, поможет лимон или апельсин. Кожуру не бросайте в слив – она может его засорить. Лучше прокипятите ее 5 – 10 минут в воде, остудите и вылейте отвар в слив – он нейтрализует запах и придаст свежести.
Как убрать запах канализации из раковины без химии / Фото Africa Images
Как предотвратить повторное появление запаха?
- Издание Enduric Plumbing рекомендует промывать слив не менее 30 секунд после использования.
- Не сливайте жир или остатки пищи в раковину.
- Не оставляйте грязную посуду на ночь.
Регулярный уход – лучшая профилактика. Достаточно несколько минут в неделю, чтобы в вашей кухне всегда пахло чистотой, а не канализацией.
Почему нельзя выбрасывать кофейную гущу в раковину?
- Кофейная гуща не растворяется в воде, оседает на стенках труб и образует плотный слой, который трудно удалить.
- Для устранения неприятного запаха из раковины можно использовать соду с уксусом или соль с горячей водой, а кофейную гущу лучше использовать как удобрение или натуральный абразив.