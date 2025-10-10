Неприятный запах из кухонной раковины - знакомая проблема для многих хозяек. Причиной может быть не только засорение остатками пищи, но и неправильная установка сифона или накопление жира в сливных трубах.

Однако, как отмечает издание BobVila.com, устранить запах можно даже без профессионального сантехника – с помощью простых домашних средств, передает 24 Канал.

Как избавиться от запаха канализации?

Замочите раковину в мыльной воде

Иногда запах появляется из-за частиц пищи, засыхающих на стенках или дне раковины. Закройте слив пробкой, наберите горячую воду до половины, добавьте 1 чайную ложку моющего средства для посуды, оставьте на 10 минут, а затем слейте и хорошо промойте. Этот способ помогает устранить легкий налет и неприятный запах без агрессивной химии.

Прочистите слив содой и уксусом

Жир и грязь в трубах – частая причина вони. Народный способ с содой и уксусом работает просто: Насыпьте стакан соды в слив, залейте стаканом уксуса, подождите 5 – 10 минут, вылейте чайник кипятка. В завершение откройте кран с холодной водой на минуту, чтобы смыть остатки.

Важно!!! Использовать этот метод часто не рекомендуется, ведь реакция может повредить пластиковые трубы.

Почистите металлический ободок слива

На фланце слива часто оседает жир, который не смывается обычной водой. Почистите этот участок щеткой с моющим средством, а затем промойте холодной водой в течение 30 секунд.

Освежите раковину цитрусовыми

Если после чистки остался легкий запах, поможет лимон или апельсин. Кожуру не бросайте в слив – она может его засорить. Лучше прокипятите ее 5 – 10 минут в воде, остудите и вылейте отвар в слив – он нейтрализует запах и придаст свежести.



Как убрать запах канализации из раковины без химии / Фото Africa Images

Как предотвратить повторное появление запаха?

Издание Enduric Plumbing рекомендует промывать слив не менее 30 секунд после использования. Не сливайте жир или остатки пищи в раковину. Не оставляйте грязную посуду на ночь.

Регулярный уход – лучшая профилактика. Достаточно несколько минут в неделю, чтобы в вашей кухне всегда пахло чистотой, а не канализацией.

