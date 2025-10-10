Об этом сообщила специалист компании Heritage Park Laundry Кендра Косенца в комментарии Express, передает 24 Канал.

Эксперт отмечает: главное правило чистой стиральной машины – не закрывать дверцу сразу после стирки.

Держите дверцу стиральной машины и лоток для порошка открытыми не менее часа после того, как переложите вещи в сушилку, чтобы машина проветрилась,

– посоветовала эксперт.

Как избежать появления плесени?

Как пишет Consumer Reports, существует несколько причин появления плесени.

Не закрывайте дверцу сразу после стирки. Дайте машинке "дышать" – оставьте дверцу и лоток открытыми по крайней мере на час.

Дайте машинке "дышать" – оставьте дверцу и лоток открытыми по крайней мере на час. Не перегружайте стиральную машину. Избыток вещей и порошка оставляет налет мыла, который становится питательной средой для плесени.

Избыток вещей и порошка оставляет налет мыла, который становится питательной средой для плесени. Используйте меньше кондиционера. Его избыток тоже способствует образованию скользкого налета.



Как избежать появления плесени / Фото Africa Images

Как вывести запах плесени?

Если неприятный запах уже появился, очистить стиральную машину можно с помощью двух ингредиентов – белого уксуса и соды. Протрите резиновую манжету дверцы тряпкой, смоченной в белом уксусе. Это место – главный источник влаги и бактерий.

Посыпьте немного соды в барабан и запустите пустую стирку на высокой температуре. После завершения цикла машина будет чистой и без запаха.

По словам экспертов, регулярное проветривание стиральной машины – самый быстрый и эффективный способ избежать неприятного запаха. Всего 5 секунд, чтобы открыть дверцу, – и ваша техника будет служить дольше, оставаясь чистой и свежей.

Как правильно ухаживать за стиралкой?