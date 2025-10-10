Цей трюк врятує вашу кухню: як прибрати запах каналізації з раковини без хімії
- Щоб усунути запах каналізації з раковини, використовуйте мильну воду, соду та оцет, або цитрусові відвари.
- Регулярний догляд за зливом і уникання викидання кавової гущі допоможуть запобігти повторній появі запаху.
Неприємний запах із кухонної раковини – знайома проблема для багатьох господинь. Причиною може бути не лише засмічення залишками їжі, а й неправильне встановлення сифона або накопичення жиру у зливних трубах.
Однак, як зазначає видання BobVila.com, усунути запах можна навіть без професійного сантехніка – за допомогою простих домашніх засобів, передає 24 Канал.
Як позбутися запаху каналізації?
- Замочіть раковину в мильній воді
Іноді запах з'являється через частинки їжі, що засихають на стінках або дні раковини. Закрийте злив пробкою, наберіть гарячу воду до половини, додайте 1 чайну ложку мийного засобу для посуду, залиште на 10 хвилин, а потім злийте й добре промийте. Цей спосіб допомагає усунути легкий наліт і неприємний запах без агресивної хімії.
- Прочистіть злив содою та оцтом
Жир і бруд у трубах – часта причина смороду. Народний спосіб із содою та оцтом працює просто: Насипте склянку соди у злив, залийте склянкою оцту, зачекайте 5 – 10 хвилин, вилийте чайник окропу. На завершення відкрийте кран із холодною водою на хвилину, щоб змити залишки.
Важливо! Використовувати цей метод часто не рекомендується, адже реакція може пошкодити пластикові труби.
- Почистіть металевий обідок зливу
На фланці зливу часто осідає жир, який не змивається звичайною водою. Почистіть цю ділянку щіткою з мийним засобом, а потім промийте холодною водою протягом 30 секунд.
- Освіжіть раковину цитрусовими
Якщо після чистки лишився легкий запах, допоможе лимон або апельсин. Шкірку не кидайте в злив – вона може його засмітити. Краще прокип'ятіть її 5 – 10 хвилин у воді, остудіть і вилийте відвар у злив – він нейтралізує запах і додасть свіжості.
Як прибрати запах каналізації з раковини без хімії / Фото Africa Images
Як запобігти повторній появі запаху?
- Видання Enduric Plumbing рекомендує промивати злив щонайменше 30 секунд після використання.
- Не зливайте жир або залишки їжі у раковину.
- Не залишайте брудний посуд на ніч.
Регулярний догляд – найкраща профілактика. Достатньо кілька хвилин на тиждень, щоб у вашій кухні завжди пахло чистотою, а не каналізацією.
Чому неможна викидати кавову гущу у раковину?
- Кавова гуща не розчиняється у воді, осідає на стінках труб і утворює щільний шар, який важко видалити.
- Для усунення неприємного запаху з раковини можна використовувати соду з оцтом або сіль з гарячою водою, а кавову гущу краще використовувати як добриво чи натуральний абразив.