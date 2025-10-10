Однак, як зазначає видання BobVila.com, усунути запах можна навіть без професійного сантехніка – за допомогою простих домашніх засобів, передає 24 Канал.

Як позбутися запаху каналізації?

Замочіть раковину в мильній воді

Іноді запах з'являється через частинки їжі, що засихають на стінках або дні раковини. Закрийте злив пробкою, наберіть гарячу воду до половини, додайте 1 чайну ложку мийного засобу для посуду, залиште на 10 хвилин, а потім злийте й добре промийте. Цей спосіб допомагає усунути легкий наліт і неприємний запах без агресивної хімії.

Прочистіть злив содою та оцтом

Жир і бруд у трубах – часта причина смороду. Народний спосіб із содою та оцтом працює просто: Насипте склянку соди у злив, залийте склянкою оцту, зачекайте 5 – 10 хвилин, вилийте чайник окропу. На завершення відкрийте кран із холодною водою на хвилину, щоб змити залишки.

Важливо! Використовувати цей метод часто не рекомендується, адже реакція може пошкодити пластикові труби.

Почистіть металевий обідок зливу

На фланці зливу часто осідає жир, який не змивається звичайною водою. Почистіть цю ділянку щіткою з мийним засобом, а потім промийте холодною водою протягом 30 секунд.

Освіжіть раковину цитрусовими

Якщо після чистки лишився легкий запах, допоможе лимон або апельсин. Шкірку не кидайте в злив – вона може його засмітити. Краще прокип'ятіть її 5 – 10 хвилин у воді, остудіть і вилийте відвар у злив – він нейтралізує запах і додасть свіжості.



Як запобігти повторній появі запаху?

Видання Enduric Plumbing рекомендує промивати злив щонайменше 30 секунд після використання. Не зливайте жир або залишки їжі у раковину. Не залишайте брудний посуд на ніч.

Регулярний догляд – найкраща профілактика. Достатньо кілька хвилин на тиждень, щоб у вашій кухні завжди пахло чистотою, а не каналізацією.

