Однак, як зазначає видання BobVila.com, усунути запах можна навіть без професійного сантехніка – за допомогою простих домашніх засобів, передає 24 Канал.

Дивіться також Усього за 5 секунд: як вивести запах цвілі з пралки

Як позбутися запаху каналізації?

  • Замочіть раковину в мильній воді

Іноді запах з'являється через частинки їжі, що засихають на стінках або дні раковини. Закрийте злив пробкою, наберіть гарячу воду до половини, додайте 1 чайну ложку мийного засобу для посуду, залиште на 10 хвилин, а потім злийте й добре промийте. Цей спосіб допомагає усунути легкий наліт і неприємний запах без агресивної хімії.

  • Прочистіть злив содою та оцтом

Жир і бруд у трубах – часта причина смороду. Народний спосіб із содою та оцтом працює просто: Насипте склянку соди у злив, залийте склянкою оцту, зачекайте 5 – 10 хвилин, вилийте чайник окропу. На завершення відкрийте кран із холодною водою на хвилину, щоб змити залишки.

Важливо! Використовувати цей метод часто не рекомендується, адже реакція може пошкодити пластикові труби.

  • Почистіть металевий обідок зливу

На фланці зливу часто осідає жир, який не змивається звичайною водою. Почистіть цю ділянку щіткою з мийним засобом, а потім промийте холодною водою протягом 30 секунд.

  • Освіжіть раковину цитрусовими

Якщо після чистки лишився легкий запах, допоможе лимон або апельсин. Шкірку не кидайте в злив – вона може його засмітити. Краще прокип'ятіть її 5 – 10 хвилин у воді, остудіть і вилийте відвар у злив – він нейтралізує запах і додасть свіжості.


Як прибрати запах каналізації з раковини без хімії / Фото Africa Images

Як запобігти повторній появі запаху?

  1. Видання Enduric Plumbing рекомендує промивати злив щонайменше 30 секунд після використання.
  2. Не зливайте жир або залишки їжі у раковину.
  3. Не залишайте брудний посуд на ніч.

Регулярний догляд – найкраща профілактика. Достатньо кілька хвилин на тиждень, щоб у вашій кухні завжди пахло чистотою, а не каналізацією.

Чому неможна викидати кавову гущу у раковину?

  • Кавова гуща не розчиняється у воді, осідає на стінках труб і утворює щільний шар, який важко видалити.
  • Для усунення неприємного запаху з раковини можна використовувати соду з оцтом або сіль з гарячою водою, а кавову гущу краще використовувати як добриво чи натуральний абразив.