Без агрессивных химикатов: 10 способов защитить огород от вредителей

Тля, слизни, гусеницы и другие незваные гости могут быстро повредить листья, плоды и корнеплоды. Однако для защиты урожая не обязательно сразу прибегать к сильным химическим средствам, ведь большинство насекомых, появляющихся на огороде, вообще не наносят вреда растениям.

Уменьшить количество вредителей помогут защитные укрытия, правильное соседство культур, чистота на грядках и естественные хищники. Какие простые способы помогут уберечь овощи и фрукты и при этом не навредить полезным насекомым, рассказывает Better Homes & Gardens.

Правильные соседи и защитные укрытия помогут сохранить урожай

Первый способ заключается в сочетании растений, которые могут приносить друг другу пользу. Ароматные травы, лук, чеснок и другие луковые отпугивают часть вредителей сильным запахом. Тысячелистник, алисум и некоторые другие цветки, напротив, привлекают полезных насекомых, которые питаются тлей, гусеницами и другими нежелательными гостями.

Особенно уязвимые культуры следует защищать с начала сезона. Брокколи, листовую капусту кале и другие капустные можно выращивать под легким агроволокном, которое пропускает свет и воздух, но не позволяет насекомым добраться до листьев. Такое укрытие подходит и для других культур, однако растения, которым требуется опыление, нельзя постоянно держать закрытыми.

Например, дыни придется открывать днем, чтобы насекомые могли добраться до цветов, или опылять вручную. Если накрывать всю грядку неудобно, отдельные плоды можно защитить специальными мешочками. Их надевают на помидоры, грозди винограда и большие фрукты, чтобы к урожаю не добрались птицы и насекомые. После сбора плодов такие мешочки можно использовать повторно.

Чистые грядки, севооборот и простые ловушки уменьшают количество вредителей

Осенью на огороде не стоит оставлять сухую листву, отмершие стебли и другие растительные остатки, ведь в них могут зимовать вредители. Здоровые остатки подходят для компоста, а растения со следами болезней или большим количеством насекомых лучше выбросить отдельно, чтобы проблема не повторилась в следующем сезоне.

Для слизней и улиток можно сделать простые ловушки. Возле поврежденных растений ставят небольшие емкости со старым апельсиновым соком: сладкий запах ферментированной жидкости привлекает вредителей, а выбраться из ловушки они уже не могут.

Еще один вариант – положить рядом старую плитку или влажный картон. Под ними часто собираются слизни, улитки и щипавки, поэтому такие укрытия нужно проверять ежедневно и убирать вредителей. Снизить риск повторного заражения помогает севооборот.

Если каждый год сажать помидоры, перец и картофель на одном месте, в почве могут накапливаться характерные для этих культур вредители и возбудители болезней. В следующем сезоне растения того же семейства лучше перенести на другую грядку. Большую гусеницу, слизней и улиток легко заметить и собрать руками; их рекомендуют опускать в емкость с мыльной водой. Такой способ подходит и для заметных жуков или клопов, которые повреждают огурцы, тыквы и другие овощные культуры.

Птицы, полезные насекомые и органические средства тоже защищают растения

Цветки и ароматные травы помогают привлечь на участок полезных насекомых, которые охотятся на огородных вредителей. Рядом с грядками также можно установить скворечник или другой домик для птиц, кормушку, а в тихом уголке двора – специальное убежище для летучих мышей.

Отказ от сильных синтетических пестицидов создает лучшие условия для божьих коровок, хищных жуков и других естественных врагов вредителей. Они постепенно селятся на участке и помогают сдерживать численность нежелательных насекомых.

Однако против тли, трипсов, белокрылки и паутинного клеща можно использовать готовое органическое инсектицидное мыло. Раствор наносят на верхнюю и нижнюю части листьев, где заметны вредители, а обработку при необходимости повторяют через 7–10 дней.

Цветки опрыскивать не стоит, чтобы не навредить пчелам и другим опылителям. Это правило касается и остальных органических препаратов, ведь натуральное происхождение не делает их полностью безопасными для всех насекомых.

Даже органические средства следует применять только в соответствии с инструкцией и непосредственно на пораженных участках. Так они помогут защитить урожай, не нанося лишнего вреда полезным насекомым.