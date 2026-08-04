Зменшити кількість шкідників допоможуть захисні укриття, правильне сусідство культур, чистота на грядках і природні хижаки. Які прості способи допоможуть уберегти овочі та фрукти й водночас не нашкодити корисним комахам, розповідає Better Homes & Gardens.

Правильні сусіди й захисні укриття допоможуть зберегти врожай

Перший спосіб полягає у поєднанні рослин, які можуть приносити одна одній користь. Запашні трави, цибуля, часник та інші цибулеві відлякують частину шкідників сильним ароматом. Деревій, алісум та деякі інші квіти, навпаки, приваблюють корисних комах, які живляться попелицею, гусінню та іншими небажаними гостями.

Особливо вразливі культури варто захищати від початку сезону. Броколі, листову капусту кале та інші капустяні можна вирощувати під легким агроволокном, яке пропускає світло й повітря, але не дозволяє комахам дістатися до листя. Таке укриття підходить і для інших культур, однак рослини, яким потрібне запилення, не можна постійно тримати закритими.

Наприклад, дині доведеться відкривати вдень, щоб до квітів могли дістатися комахи, або запилювати вручну. Якщо накривати всю грядку незручно, окремі плоди можна захистити спеціальними мішечками. Їх надягають на помідори, грона винограду та великі фрукти, щоб до врожаю не дісталися птахи й комахи. Після збирання плодів такі мішечки можна використовувати повторно.

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Чисті грядки, сівозміна й прості пастки зменшують кількість шкідників

Восени на городі не варто залишати сухе листя, відмерлі стебла та інші рослинні рештки, адже в них можуть зимувати шкідники. Здорові залишки підходять для компосту, а рослини зі слідами хвороб або великою кількістю комах краще викинути окремо, щоб проблема не повернулася наступного сезону.

Для слимаків і равликів можна зробити прості пастки. Біля пошкоджених рослин ставлять невеликі місткості зі старим апельсиновим соком: солодкий запах ферментованої рідини приваблює шкідників, а вибратися з пастки вони вже не можуть.

Ще один варіант – покласти поруч стару плитку або вологий картон. Під ними часто збираються слимаки, равлики та щипавки, тому такі укриття потрібно перевіряти щодня й прибирати шкідників. Зменшити ризик повторного зараження допомагає сівозміна.

Якщо щороку садити помідори, перець і картоплю на одному місці, у ґрунті можуть накопичуватися характерні для цих культур шкідники та збудники хвороб. Наступного сезону рослини тієї самої родини краще перенести на іншу грядку. Велику гусінь, слимаків і равликів легко помітити та зібрати руками, їх радять опускати у місткість із мильною водою. Такий спосіб підходить і для помітних жуків або клопів, які пошкоджують огірки, гарбузи та інші овочеві культури.

Птахи, корисні комахи й органічні засоби теж захищають рослини

Квіти й ароматні трави допомагають привабити на ділянку корисних комах, які полюють на городніх шкідників. Поряд із грядками також можна встановити шпаківню чи інший будиночок для птахів, годівницю, а в тихому куточку подвір'я – спеціальне сховище для кажанів.

Відмова від сильних синтетичних пестицидів створює кращі умови для сонечок, хижих жуків та інших природних ворогів шкідників. Вони поступово оселяються на ділянці й допомагають стримувати чисельність небажаних комах.

Проти попелиці, трипсів, білокрилки та павутинного кліща можна використовувати готове органічне інсектицидне мило. Розчин наносять на верхню й нижню частини листків, де помітні шкідники, а обробку за потреби повторюють через 7 – 10 днів.

Квіти обприскувати не варто, щоб не зашкодити бджолам та іншим запилювачам. Це правило стосується й решти органічних препаратів, адже натуральне походження не робить їх цілком безпечними для всіх комах.

Навіть органічні засоби варто застосовувати лише за інструкцією й безпосередньо на уражених ділянках. Так вони допоможуть захистити врожай, не завдаючи зайвої шкоди корисним комахам.