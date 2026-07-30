Не только ради красоты: мало кто знает, зачем на самом деле нужно зеркало в лифте

Большинство людей воспринимает зеркало в лифте как обычный элемент дизайна или возможность быстро привести прическу в порядок. На самом деле его устанавливают не только для этого.

Эксперты Kobieta.gazeta объясняют, что зеркало выполняет сразу несколько важных функций – от психологической поддержки до повышения безопасности.

Что делает зеркало в лифте?

Помогает справиться с клаустрофобией

Одной из главных причин является борьба с ощущением замкнутого пространства. Лифты обычно имеют небольшую площадь, что может вызывать дискомфорт или тревогу у людей, страдающих клаустрофобией. Зеркало визуально увеличивает пространство, создавая иллюзию более просторного помещения, поэтому пребывание внутри кажется менее тесным.

Психологи также отмечают, что сосредоточение внимания на собственном отражении может помочь отвлечься от тревожных мыслей и легче перенести поездку.



Зеркало в лифте поможет справиться с клаустрофобией / Фото Pexels

Повышает безопасность пассажиров

Еще одна важная функция – безопасность. В небольшом пространстве лифта люди часто находятся рядом с незнакомцами. Зеркало позволяет видеть, что происходит сзади, не поворачиваясь, а также лучше контролировать ситуацию. Кроме того, осознание того, что действия хорошо видны в отражении, может удерживать потенциальных правонарушителей от краж или других нежелательных поступков.

Облегчает пользование лифтом

Зеркало также имеет практическое значение для людей, передвигающихся на инвалидных колясках. Благодаря отражению им легче оценить расстояние до стен и дверей, безопаснее заехать в кабину и выехать из нее задним ходом. Также зеркало пригодится тем, кто перевозит:

большие коробки,

детские коляски,

велосипеды или другие громоздкие предметы, что ограничивают обзор.

Хотя зеркало действительно позволяет привести в порядок прическу или одежду перед выходом из лифта, эта функция является скорее приятным бонусом. На самом деле его установка продиктована прежде всего заботой о комфорте, безопасности и удобстве пользователей. Именно поэтому зеркала стали стандартом в большинстве современных лифтов по всему миру.