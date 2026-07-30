Експерти Kobieta.gazeta пояснюють, що дзеркало виконує одразу кілька важливих функцій – від психологічної підтримки до підвищення безпеки.

Що робить дзеркало в ліфті?

Допомагає впоратися з клаустрофобією

Однією з головних причин є боротьба з відчуттям замкнутого простору. Ліфти зазвичай мають невелику площу, що може викликати дискомфорт або тривогу в людей, які страждають на клаустрофобію. Дзеркало візуально збільшує простір, створюючи ілюзію більшої кімнати, завдяки чому перебування всередині здається менш тісним.

Психологи також зазначають, що концентрація на власному відображенні може допомогти відволіктися від тривожних думок і легше перенести поїздку.



Дзеркало в ліфті допоможе впоратися з клаустрафобією / Фото Pexels

Підвищує безпеку пасажирів

Ще одна важлива функція – безпека. У невеликому просторі ліфта люди часто перебувають поруч із незнайомцями. Дзеркало дозволяє бачити, що відбувається позаду, не обертаючись, а також краще контролювати ситуацію. Крім того, усвідомлення того, що дії добре видно у відображенні, може стримувати потенційних правопорушників від крадіжок чи інших небажаних вчинків.

Полегшує користування ліфтом

Дзеркало також має практичне значення для людей, які пересуваються на інвалідних візках. Завдяки відображенню їм легше оцінити відстань до стін і дверей, безпечніше заїхати в кабіну та виїхати з неї заднім ходом. Також дзеркало стане у пригоді тим, хто перевозить:

великі коробки,

дитячі візки,

велосипеди або інші громіздкі речі, що обмежують огляд.

Хоча дзеркало дійсно дає змогу поправити зачіску чи одяг перед виходом із ліфта, ця функція є скоріше приємним бонусом. Насправді його встановлення продиктоване насамперед турботою про комфорт, безпеку та зручність користувачів. Саме тому дзеркала стали стандартом у більшості сучасних ліфтів по всьому світу.