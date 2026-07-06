Не спешите включать вентилятор: он может сделать в доме еще жарче

В жаркие летние дни многие люди спасаются от высокой температуры с помощью вентилятора, считая его бюджетной альтернативой кондиционеру. Однако специалисты предупреждают: этот прибор не снижает температуру воздуха в комнате.

Более того, при определенных условиях он даже может немного повысить ее. Об этом сообщает Deccoria.pl.

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Почему вентилятор не охлаждает помещение?

В отличие от кондиционера, который отводит тепло наружу, вентилятор просто создает циркуляцию воздуха. Ощущение прохлады возникает потому, что поток воздуха ускоряет испарение пота с кожи. Благодаря этому организм быстрее отдает тепло, и человеку кажется, что температура стала ниже, хотя на самом деле она почти не меняется.

Кроме того, любой электроприбор во время работы выделяет тепло. Если вентилятор работает в плотно закрытой комнате в течение длительного времени, температура может незначительно повыситься.

Многие люди оставляют вентилятор включенным в закрытой комнате на целый день, надеясь, что он охладит помещение. На самом деле устройство лишь перемешивает уже нагретый воздух, поэтому эффект от такого использования минимален.

Как правильно использовать вентилятор?

Специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

Вечером или ночью поставить вентилятор у открытого окна, направив его наружу – это поможет быстрее вывести горячий воздух из квартиры. Если есть возможность, открыть окна с разных сторон квартиры, чтобы создать естественный сквозняк. В самые жаркие часы дня держите окна закрытыми и задергивайте шторы или жалюзи, чтобы солнце меньше нагревало комнату. Именно ночное проветривание считается самым эффективным способом охладить жилье без кондиционера.

Помогает ли лед перед вентилятором?

Популярный способ с бутылками замороженной воды или миской со льдом действительно может дать кратковременный эффект. Для этого достаточно поставить две-три замороженные пластиковые бутылки перед вентилятором на расстоянии примерно 10–20 сантиметров.

Поток воздуха будет проходить мимо холодной поверхности и станет прохладнее. Впрочем, такой метод работает только до тех пор, пока не растает лед, и способен охладить лишь небольшую зону – например, возле рабочего стола или кровати. Полностью заменить кондиционер он не может.

Когда вентилятор практически бесполезен?

Меньше всего пользы от вентилятора во время сильной жары в сочетании с высокой влажностью. В таких условиях пот испаряется значительно медленнее, поэтому организм хуже охлаждается, а даже мощный поток воздуха не приносит ощутимого облегчения.

Чтобы вентилятор работал максимально эффективно, следует избегать нескольких распространенных ошибок:

не оставлять его работать в пустой комнате;

не открывать окна днем, когда на улице жарче, чем в квартире;

не направлять поток воздуха на нагретые солнцем стены или окна;

не ожидать, что вентилятор полностью заменит кондиционер.

Хотя вентилятор и не снижает температуру воздуха, при правильном использовании он помогает легче переносить летнюю жару и делает пребывание дома значительно комфортнее.



Как уберечься от жары / Фото 24 Канала