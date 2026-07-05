На самом деле примерную стоимость работы устройства можно рассчитать самостоятельно, зная его мощность и действующий тариф. Об этом сообщает Deccoria.pl.
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От чего зависит потребление электроэнергии?
Фактическое потребление кондиционера зависит не только от его мощности. Важную роль играют:
- класс энергоэффективности,
- температура, которую вы устанавливаете,
- качество теплоизоляции дома и температура воздуха на улице.
Большинство современных бытовых кондиционеров имеют холодопроизводительность около 3,5 кВт, однако во время работы потребляют примерно от 1,1 до 1,5 кВт электроэнергии в час. В то же время после достижения заданной температуры инверторные модели автоматически снижают мощность компрессора, поэтому фактическое потребление обычно ниже максимального.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Как рассчитать стоимость работы кондиционера?
Рассчитать расходы можно по простой формуле: Потребляемая мощность (кВт) × время работы (часы) × тариф на электроэнергию = стоимость работы. Например, если кондиционер потребляет 0,8 кВт в час, а тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривны за кВт·ч, то:
- 1 час работы обойдется примерно в 3,46 гривны;
- 8 часов охлаждения обойдутся примерно в 27,65 гривны.
Впрочем, это лишь ориентировочный расчет. Реальные расходы зависят от модели кондиционера, температуры в помещении и продолжительности работы компрессора.
Как платить меньше?
Специалисты советуют соблюдать несколько простых правил, чтобы не переплачивать за охлаждение:
- держать окна и двери закрытыми во время работы кондиционера;
- не устанавливать слишком низкую температуру;
- регулярно очищать фильтры;
- защищать комнату от прямых солнечных лучей шторами или жалюзи.
Оптимальной считается температура около 24 – 26 градусов. Кроме того, разница между температурой в комнате и на улице не должна превышать примерно 10 градусов. Это не только поможет сэкономить электроэнергию, но и снизит нагрузку на кондиционер, а также сделает пребывание в прохладном помещении более комфортным для организма.
Как рассчитать стоимость работы кондиционера / Фото Unsplash
Почему кондиционер "потребляет" больше электроэнергии?
- Ранее мы писали, что существуют оптимальные настройки кондиционера, обеспечивающие баланс между комфортом и энергоэффективностью.
- Специалисты советуют поддерживать температуру на уровне 25,5 градусов, когда дома находятся люди. Ночью ее можно немного снизить, чтобы обеспечить комфортный сон.
- В то же время существует простое правило: чем ниже температура, которую вы устанавливаете, тем больше электроэнергии потребляет кондиционер. Это связано с тем, что компрессору приходится работать дольше и интенсивнее, чтобы охладить помещение до заданного уровня.