На самом деле примерную стоимость работы устройства можно рассчитать самостоятельно, зная его мощность и действующий тариф. Об этом сообщает Deccoria.pl.

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От чего зависит потребление электроэнергии?

Фактическое потребление кондиционера зависит не только от его мощности. Важную роль играют:

класс энергоэффективности,

температура, которую вы устанавливаете,

качество теплоизоляции дома и температура воздуха на улице.

Большинство современных бытовых кондиционеров имеют холодопроизводительность около 3,5 кВт, однако во время работы потребляют примерно от 1,1 до 1,5 кВт электроэнергии в час. В то же время после достижения заданной температуры инверторные модели автоматически снижают мощность компрессора, поэтому фактическое потребление обычно ниже максимального.

Как рассчитать стоимость работы кондиционера?

Рассчитать расходы можно по простой формуле: Потребляемая мощность (кВт) × время работы (часы) × тариф на электроэнергию = стоимость работы. Например, если кондиционер потребляет 0,8 кВт в час, а тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривны за кВт·ч, то:

1 час работы обойдется примерно в 3,46 гривны;

8 часов охлаждения обойдутся примерно в 27,65 гривны.

Впрочем, это лишь ориентировочный расчет. Реальные расходы зависят от модели кондиционера, температуры в помещении и продолжительности работы компрессора.

Как платить меньше?

Специалисты советуют соблюдать несколько простых правил, чтобы не переплачивать за охлаждение:

держать окна и двери закрытыми во время работы кондиционера;

не устанавливать слишком низкую температуру;

регулярно очищать фильтры;

защищать комнату от прямых солнечных лучей шторами или жалюзи.

Оптимальной считается температура около 24 – 26 градусов. Кроме того, разница между температурой в комнате и на улице не должна превышать примерно 10 градусов. Это не только поможет сэкономить электроэнергию, но и снизит нагрузку на кондиционер, а также сделает пребывание в прохладном помещении более комфортным для организма.



Как рассчитать стоимость работы кондиционера / Фото Unsplash

Почему кондиционер "потребляет" больше электроэнергии?