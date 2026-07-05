Насправді приблизну вартість роботи пристрою можна розрахувати самостійно, знаючи його потужність і чинний тариф. Про це повідомляє Deccoria.pl.

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Від чого залежить споживання електроенергії?

Фактичне споживання кондиціонера залежить не лише від його потужності. Важливу роль відіграють:

клас енергоефективності,

температура, яку ви встановлюєте,

якість теплоізоляції будинку та температура повітря на вулиці.

Більшість сучасних побутових кондиціонерів мають холодопродуктивність близько 3,5 кВт, однак споживають під час роботи приблизно від 1,1 до 1,5 кВт електроенергії на годину. Водночас після досягнення заданої температури інверторні моделі автоматично знижують потужність компресора, тому фактичне споживання зазвичай нижче максимального.

Як розрахувати вартість роботи кондиціонера?

Порахувати витрати можна за простою формулою: Споживана потужність (кВт) × час роботи (години) × тариф на електроенергію = вартість роботи. Наприклад, якщо кондиціонер споживає 0,8 кВт на годину, а тариф на електроенергію для населення становить 4,32 гривні за кВт·год, то:

1 година роботи коштуватиме приблизно 3,46 гривні;

8 годин охолодження обійдуться приблизно у 27,65 гривні.

Втім, це лише орієнтовний розрахунок. Реальні витрати залежать від моделі кондиціонера, температури в приміщенні та тривалості роботи компресора.

Як платити менше?

Фахівці радять дотримуватися кількох простих правил, щоб не переплачувати за охолодження:

тримати вікна та двері зачиненими під час роботи кондиціонера;

не встановлювати надто низьку температуру;

регулярно очищати фільтри;

захищати кімнату від прямих сонячних променів шторами або жалюзі.

Оптимальною вважається температура близько 24 – 26 градусів. Крім того, різниця між температурою в кімнаті та на вулиці не повинна перевищувати приблизно 10 градусів. Це не лише допоможе заощадити електроенергію, а й зменшить навантаження на кондиціонер та зробить перебування в прохолодному приміщенні комфортнішим для організму.



Як розрахувати вартість роботи кондиціонера / Фото Unsplash

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