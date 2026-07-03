За рекомендаціями експертів, про які повідомляє видання NorthJersey із посиланням на Міністерство енергетики США, існують оптимальні налаштування кондиціонера, що забезпечують баланс між комфортом і енергоефективністю.
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Яку температуру встановити на кондиціонері?
Фахівці радять підтримувати температуру 25,5 градуси, коли вдома є люди. Уночі її можна трохи знизити, щоб забезпечити комфортний сон. Водночас діє просте правило: що вища температура встановлена на кондиціонері, то менше електроенергії він споживає.
Для додаткового охолодження кімнати можна використовувати стельовий вентилятор – він покращує циркуляцію повітря без потреби знижувати температуру на кондиціонері.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Як зменшити споживання електроенергії?
Щоб кондиціонер працював ефективніше, варто скористатися кількома простими порадами.
- Програмований або "розумний" термостат дає змогу автоматично змінювати температуру відповідно до вашого розкладу. У регіонах із високою вологістю рекомендується використовувати режим осушення або окремий осушувач повітря, адже надлишок вологи посилює відчуття спеки.
- Удень варто тримати вікна зачиненими та закривати їх шторами або жалюзі, щоб обмежити нагрівання приміщення сонцем. Провітрювати оселю краще вночі або рано-вранці, коли температура повітря нижча.
Як зменшити споживання електроенергії кондиціонера / Фото Unsplash
Які деталі кондиціонера потрібно регулярно перевіряти?
Щоб система працювала ефективно та забезпечувала чисте повітря, важливо регулярно обслуговувати її основні компоненти.
- Зовнішній теплообмінник. Забруднення зовнішнього блока погіршує теплообмін, через що кондиціонер працює довше та споживає більше електроенергії.
- Внутрішній випарник. Бруд на цьому елементі знижує ефективність охолодження й може сприяти появі цвілі та бактерій.
- Рівень холодоагенту. Недостатня кількість фреону зменшує продуктивність кондиціонера та збільшує енергоспоживання. Перевіряти його має кваліфікований спеціаліст.
- Вентилятор. Регулярне очищення лопатей і механізму вентилятора допомагає підтримувати нормальну циркуляцію повітря та ефективну роботу системи.
Раніше ми писали, що у розпал літа попит на кондиціонери традиційно різко зростає, а разом із ним – і кількість помилок під час їх монтажу. Неправильне встановлення зовнішнього блоку може призвести не лише до скарг сусідів, а й до вимушеного демонтажу або переробки робіт за власний кошт.