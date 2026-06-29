Багато людей покладаються на традиційні способи захисту житла від спеки. Про це пише Express.

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Як іспанці рятуються від спеки без кондиціонерів?

Найпоширенішим є так званий метод "локдауну" або "блекауту". Щоб удень у будинку було прохолодніше без кондиціонера чи вентилятора, віконниці або жалюзі повністю закривають ще зранку – приблизно між 8:00 і 9:00 або одразу після пробудження. Так сонячне світло і спека не потрапляють усередину. Відчиняють їх лише ввечері, коли надворі стає прохолодніше.

Більшість будинків в Іспанії обладнані зовнішніми віконницями, які майже повністю блокують сонячне світло. Однак у країнах, де їх немає, схожого ефекту можна досягти, якщо вдень щільно закрити штори або жалюзі.

Фахівці туристичного ресурсу Spainwise радять: "Тримайте жалюзі, віконниці або штори зачиненими в години найсильнішого сонця, але відкривайте вікна вночі та рано-вранці, щоб приміщення охололо".

Іспанці зачиняють і завішують вікна упродовж дня у спеку / Фото Pexels

Користувачі Reddit також підтверджують, що це найпопулярніший спосіб боротьби зі спекою в Іспанії. Один із них написав: "Відчиняйте вікна зранку приблизно до 11-ї години. Потім закрийте жалюзі так, щоб майже не проникало світло. Знову відкрийте їх лише ввечері".

Інший пояснив: "Якщо вранці в будинку прохолодно, а потім ви все закриєте, буде легше не впустити денну спеку або зберегти прохолодне повітря всередині. Це працює майже так само, як дверцята холодильника".

Ще один користувач додав, що якщо вдень у будинку все ще прохолодніше, ніж надворі, не варто відкривати вікна. Робити це краще лише ввечері або вночі, коли температура на вулиці зрівняється з температурою в приміщенні або стане нижчою. Тоді можна створити протяг і швидше охолодити житло.

Він також порадив без нагальної потреби не виходити з дому в обідні години, адже саме тоді спека є найнебезпечнішою і можна легко отримати тепловий удар.

Серед інших популярних способів охолодження житла під час сильної спеки називають встановлення перед вентилятором пакета з льодом або замороженої упаковки молока, а також підвішування перед відкритим вікном вологого простирадла.