Проте фахівці Tom's Guide попереджають: такий спосіб може не лише виявитися малоефективним, а й призвести до пошкодження скла.

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Чому фольга може бути небезпечною?

Головна проблема полягає у різкому перепаді температур. Коли фольгу наклеюють безпосередньо на скло, вона змінює розподіл тепла по поверхні вікна. Одна частина скла може сильно нагріватися, тоді як інша залишається відносно прохолодною.

Через таку нерівномірність виникає термічне напруження, яке в окремих випадках здатне спричинити появу тріщин, особливо у великих склопакетах або вікнах, що вже мають мікропошкодження. Найбільшому ризику піддаються сучасні дво- та трикамерні склопакети, які мають спеціальні енергозберігальні покриття.

Чому виробники не радять самостійно клеїти покриття?

Фахівці рекомендують використовувати лише ті сонцезахисні плівки або покриття, які схвалені виробником конкретного типу вікон. У Міністерстві енергетики США зазначають, що для зменшення нагрівання приміщень варто застосовувати спеціальні Low-E-плівки або енергоефективні зовнішні системи захисту.

Такі матеріали проходять випробування та розраховані на безпечну роботу зі склопакетами. Саморобні рішення, зокрема звичайна кухонна фольга, не призначені для використання на віконному склі.



Чому не варто клеїти фольгу на вікна під час спеки / Фото Unsplash

Як захистити квартиру від спеки без ризику?

Експерти радять використовувати безпечніші способи боротьби з перегрівом приміщення:

закривати вікна зовнішніми ролетами;

використовувати щільні світловідбивні штори чи жалюзі;

провітрювати оселю вночі та рано-вранці, коли температура нижча;

встановлювати сертифіковані сонцезахисні плівки, рекомендовані виробником вікон.

Раніше ми писали, що в Греції, популярності набув простий "пляшковий трюк", який допомагає знизити температуру в кімнаті без додаткових витрат на техніку. Метод максимально простий: пластикові пляшки наповнюють водою приблизно на 70 – 80% і заморожують потім їх розміщують перед або позаду вентилятора. Повітря, проходячи через холодну поверхню, стає відчутно прохолоднішим і розповсюджується по кімнаті.