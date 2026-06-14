Як повідомляє Newsweek, у південних країнах, зокрема в Греція, популярності набув простий "пляшковий трюк", який допомагає знизити температуру в кімнаті без додаткових витрат на техніку.

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У чому суть "пляшкового методу"?

Метод максимально простий: пластикові пляшки наповнюють водою приблизно на 70 – 80% і залишають у морозильній камері на ніч. Наступного дня вони перетворюються на крижані акумулятори холоду.

Щоб отримати ефект охолодження, заморожені пляшки розміщують перед або позаду вентилятора. Повітря, проходячи через холодну поверхню, стає відчутно прохолоднішим і розповсюджується по кімнаті. За словами експертів, такий спосіб може знизити локальну температуру приблизно на 1 – 2 градуси, але ефект є тимчасовим і залежить від розміру приміщення та кількості льоду.



Для цього метода потрібно заморозити пляшку з водою / Фото Unsplash

Чому це працює?

Фізика методу доволі проста: під час танення лід поглинає тепло з навколишнього середовища. У результаті повітря поруч із ним охолоджується. Вентилятор лише підсилює цей процес, швидше розподіляючи прохолоду по кімнаті.

Водночас фахівці застерігають: ефект є локальним. Коли лід повністю розтане, охолодження припиняється, тому для тривалішого результату потрібно використовувати кілька пляшок одночасно.

Важливий нюанс! Щоб уникнути появи води від конденсату, пляшки рекомендують ставити на тарілку або в миску. Зазвичай лід тане протягом 2 – 3 годин, після чого процес можна повторити.

Попри простоту, "пляшковий трюк" не замінює повноцінну систему охолодження. Його радять використовувати як допоміжний спосіб разом із затемненням вікон, провітрюванням у прохолодні години та мінімізацією нагрівальних приладів у приміщенні.

Як ще охолодити квартиру без кондиціонера?

Раніше ми писали, що існує чимало простих дій, які можуть відчутно знизити температуру в кімнаті в спекотні дні. Зокрема: