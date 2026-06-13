Лайфхаками з охолодження квартири поділилися у Міністерстві енергетики США.

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Що обрати замість кондиціонерів?

Стельові вентилятори

Серед найпопулярніших рішень – стельові вентилятори. Вони створюють ефект охолодження завдяки циркуляції повітря та можуть суттєво підвищити комфорт у приміщенні. У деяких регіонах із помірним кліматом вентилятори навіть здатні повністю замінити кондиціонер.

Цікаво! За даними Міністерства енергетики США, стельові вентилятори споживають значно менше електроенергії, ніж кондиціонери. У результаті їх використання може допомогти скоротити витрати на охолодження в літній період.

Теплові насоси

Для тих, хто планує довгострокову модернізацію житла, альтернативою можуть стати теплові насоси. Вони забезпечують як обігрів узимку, так і охолодження влітку, при цьому демонструючи вищу енергоефективність порівняно з традиційними системами кондиціювання.

Штори

Не менш важливими є й прості побутові звички. Експерти радять тримати штори або жалюзі зачиненими у найспекотніші години дня. Натомість вночі або рано-вранці можна відкрити штори і провітрити.



Використовуйте блекаут штори у спеку / Фото Unsplash

Фахівці наголошують, що повністю відмовитися від кондиціонерів можливо не завжди – особливо під час тривалих хвиль екстремальної спеки. Однак поєднання кількох альтернативних методів здатне суттєво знизити потребу в активному охолодженні, заощадити кошти та зменшити споживання електроенергії.

Що ще може допомогти пережити спеку?