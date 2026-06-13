В Министерстве энергетики США поделились лайфхаками по охлаждению квартиры .

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Что выбрать вместо кондиционеров?

Потолочные вентиляторы

Среди самых популярных решений — потолочные вентиляторы. Они создают эффект охлаждения благодаря циркуляции воздуха и могут существенно повысить комфорт в помещении. В некоторых регионах с умеренным климатом вентиляторы даже способны полностью заменить кондиционер.

Интересно! По данным Министерства энергетики США, потолочные вентиляторы потребляют значительно меньше электроэнергии, чем кондиционеры. В результате их использование может помочь сократить расходы на охлаждение в летний период.

Тепловые насосы

Для тех, кто планирует долгосрочную модернизацию жилья, альтернативой могут стать тепловые насосы. Они обеспечивают как обогрев зимой, так и охлаждение летом, при этом демонстрируя более высокую энергоэффективность по сравнению с традиционными системами кондиционирования.

Шторы

Не менее важны и простые бытовые привычки. Эксперты советуют держать шторы или жалюзи закрытыми в самые жаркие часы дня. Зато ночью или ранним утром можно открыть шторы и проветрить помещение.



Используйте блэкаут-шторы в жару / Фото Unsplash

Специалисты отмечают, что полностью отказаться от кондиционеров возможно не всегда – особенно во время длительных периодов экстремальной жары. Однако сочетание нескольких альтернативных методов способно существенно снизить потребность в активном охлаждении, сэкономить средства и уменьшить потребление электроэнергии.

Что еще может помочь пережить жару?