Фахівці з британського Центру сталої енергетики (CSE) радять простіший спосіб – використати звичайне простирадло.

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Як охолодити спальню без вентилятора і кондиціонера?

Експертка Кейті Белл рекомендує змочити простирадло холодною водою, добре відтиснути його, щоб воно залишилося лише вологим, і накриватися ним замість ковдри.

За її словами, це один із найефективніших способів охолодитися вночі. Волога тканина допомагає знизити температуру тіла, оскільки під час випаровування вода забирає тепло.

Також можна повісити вологе простирадло перед відкритим вікном. Коли повітря проходитиме крізь тканину, воно охолоджуватиметься, і в кімнаті стане прохолодніше.

Якщо хочете охолодити нижнє простирадло, обов'язково покладіть під нього водонепроникний наматрацник або захисну плівку, щоб волога не пошкодила матрац. Коли тканина висохне, її можна знову злегка змочити.

Раніше ми писали про те, як зменшити температуру в оселі без кондиціонера.

Експерти радять використовувати стельові вентилятори, які споживають значно менше електроенергії, а також теплові насоси, що працюють і на охолодження, і на обігрів.

Окрім того, допоможуть прості способи: вдень тримати штори або жалюзі зачиненими, провітрювати кімнати вночі, вимикати непотрібну техніку.