Специалисты из британского Центра устойчивой энергетики (CSE) рекомендуют более простой способ — использовать обычную простыню.

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Как охладить спальню без вентилятора и кондиционера?

Эксперт Кэти Белл рекомендует смочить простыню холодной водой, хорошо отжать её, чтобы она осталась лишь влажной, и накрываться ею вместо одеяла.

По её словам, это один из самых эффективных способов охладиться ночью. Влажная ткань помогает снизить температуру тела, поскольку при испарении вода отводит тепло.

Также можно повесить влажную простыню перед открытым окном. Когда воздух будет проходить сквозь ткань, он будет охлаждаться, и в комнате станет прохладнее.

Если хотите охладить нижнюю простыню, обязательно положите под нее водонепроницаемый наматрасник или защитную пленку, чтобы влага не повредила матрас. Когда ткань высохнет, ее можно снова слегка смочить.

Ранее мы писали о том, как снизить температуру в доме без кондиционера.

Эксперты советуют использовать потолочные вентиляторы, которые потребляют значительно меньше электроэнергии, а также тепловые насосы, работающие как на охлаждение, так и на обогрев.

Кроме того, помогут простые способы: днем держать шторы или жалюзи закрытыми, проветривать комнаты ночью, выключать ненужную технику.