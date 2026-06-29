Многие люди полагаются на традиционные способы защиты жилья от жары. Об этом пишет Express.

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Как испанцы спасаются от жары без кондиционеров?

Наиболее распространенным является так называемый метод "локдауна" или "блэкаута". Чтобы днем в доме было прохладнее без кондиционера или вентилятора, ставни или жалюзи полностью закрывают еще утром – примерно между 8:00 и 9:00 или сразу после пробуждения. Так солнечный свет и жара не попадают внутрь. Открывают их только вечером, когда на улице становится прохладнее.

Большинство домов в Испании оборудованы наружными ставнями, которые почти полностью блокируют солнечный свет. Однако в странах, где их нет, подобного эффекта можно добиться, если днем плотно закрыть шторы или жалюзи.

Специалисты туристического ресурса Spainwise советуют: "Держите жалюзи, ставни или шторы закрытыми в часы наибольшей солнечной активности, но открывайте окна ночью и ранним утром, чтобы помещение охладилось".

Испанцы закрывают и завешивают окна в течение дня в жару / Фото Pexels

Пользователи Reddit также подтверждают, что это самый популярный способ борьбы с жарой в Испании. Один из них написал: "Открывайте окна утром примерно до 11 часов. Затем закройте жалюзи так, чтобы свет почти не проникал. Снова откройте их только вечером".

Другой пояснил: "Если утром в доме прохладно, а потом вы все закроете, будет легче не впустить дневную жару или сохранить прохладный воздух внутри. Это работает почти так же, как дверца холодильника".

Еще один пользователь добавил, что если днем в доме все еще прохладнее, чем на улице, не стоит открывать окна. Делать это лучше только вечером или ночью, когда температура на улице сравняется с температурой в помещении или станет ниже. Тогда можно создать сквозняк и быстрее охладить жилье.

Он также посоветовал без крайней необходимости не выходить из дома в обеденные часы, ведь именно тогда жара наиболее опасна и можно легко получить тепловой удар.

Среди других популярных способов охлаждения жилья во время сильной жары называют установку перед вентилятором пакета со льдом или замороженной упаковки молока, а также подвешивание перед открытым окном влажной простыни.