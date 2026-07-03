Согласно рекомендациям экспертов, о которых сообщает издание NorthJersey со ссылкой на Министерство энергетики США, существуют оптимальные настройки кондиционера, обеспечивающие баланс между комфортом и энергоэффективностью.

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Какую температуру установить на кондиционере?

Специалисты советуют поддерживать температуру 25,5 градусов, когда дома находятся люди. Ночью ее можно немного снизить, чтобы обеспечить комфортный сон. При этом действует простое правило: чем выше температура, установленная на кондиционере, тем меньше электроэнергии он потребляет.

Для дополнительного охлаждения комнаты можно использовать потолочный вентилятор – он улучшает циркуляцию воздуха без необходимости снижать температуру на кондиционере.

Как снизить потребление электроэнергии?

Чтобы кондиционер работал эффективнее, стоит воспользоваться несколькими простыми советами.

Программируемый или "умный" термостат позволяет автоматически изменять температуру в соответствии с вашим расписанием. В регионах с высокой влажностью рекомендуется использовать режим осушения или отдельный осушитель воздуха, ведь избыток влаги усиливает ощущение жары.

позволяет автоматически изменять температуру в соответствии с вашим расписанием. В регионах с высокой влажностью рекомендуется использовать режим осушения или отдельный осушитель воздуха, ведь избыток влаги усиливает ощущение жары. Днем стоит держать окна закрытыми и занавешивать их шторами или жалюзи, чтобы ограничить нагрев помещения солнцем. Проветривать дом лучше ночью или ранним утром, когда температура воздуха ниже.



Как снизить потребление электроэнергии кондиционером / Фото Unsplash

Какие детали кондиционера нужно регулярно проверять?

Чтобы система работала эффективно и обеспечивала чистый воздух, важно регулярно обслуживать ее основные компоненты.

Наружный теплообменник. Загрязнение наружного блока ухудшает теплообмен, из-за чего кондиционер работает дольше и потребляет больше электроэнергии.

Загрязнение наружного блока ухудшает теплообмен, из-за чего кондиционер работает дольше и потребляет больше электроэнергии. Внутренний испаритель. Грязь на этом элементе снижает эффективность охлаждения и может способствовать появлению плесени и бактерий.

Грязь на этом элементе снижает эффективность охлаждения и может способствовать появлению плесени и бактерий. Уровень хладагента. Недостаточное количество фреона снижает производительность кондиционера и увеличивает энергопотребление. Проверку должен проводить квалифицированный специалист.

количество фреона снижает производительность кондиционера и увеличивает энергопотребление. Проверку должен проводить квалифицированный специалист. Вентилятор. Регулярная очистка лопастей и механизма вентилятора помогает поддерживать нормальную циркуляцию воздуха и эффективную работу системы.

Ранее мы писали, что в разгар лета спрос на кондиционеры традиционно резко возрастает, а вместе с ним – и количество ошибок при их монтаже. Неправильная установка наружного блока может привести не только к жалобам соседей, но и к вынужденному демонтажу или переделке работ за свой счет.