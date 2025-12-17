Женщина обнаружила тайную кнопку на двери своего 150-летнего дома: что было дальше

Микаэла Роуз вместе с мужем в октябре переехали в почти 150-летний дом в Луисвилле. Супруги всегда чувствовали, что этот старый дом скрывает тайну. И однажды она таки была раскрыта очень неожиданным образом.

Тайна была за старинной дверью, которая отделяла парадную комнату от гостиной. Эти двери – особенные. В народе они известны как "карманные", потому что ездят по верхней рейке и задвигаются прямо в стену, разделяя комнаты, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Что скрывали двери в доме Роуз?

Эти двери было достаточно сложно выдвигать из стены и засовывать обратно. Впрочем, все изменилось в тот вечер, когда супруги пригласили в гости соседку.

Именно она поделилась тайной этой двери.

Оказалось, что в дверной коробке спрятана кнопка: если ее нажать, появляется маленькая ручка, которая значительно облегчает открывание и закрывание дверей.

Мы даже не знали, что там есть эта ручка, пока не пригласили соседку посмотреть дом. Она владела им ранее в течение 15 лет. именно она указала нам на эту особенность, и мы наконец смогли закрыть дверь,

– поделилась Роуз.

Ранее Роуз и ее муж постоянно имели проблемы с этими дверями, поэтому такое открытие стало для них очень приятным сюрпризом.

Женщина опубликовала видео в TikTok, показав свою находку. Она надеется, что это видео вдохновит других искать собственные "тайны" в своих домах. Ведь никогда не знаешь, что может скрываться прямо на виду.

Как Роуз нашла "сюрприз" в дверях: смотрите видео

