Жінка виявила таємну кнопку на дверях свого 150-літнього будинку – далі сталося непередбачуване

Мікаела Роуз разом із чоловіком у жовтні переїхали до майже 150-річного будинку в Луїсвіллі. Подружжя завжди відчувало, що цей старим дім приховує таємницю. І одного разу вона таки була розкрита у дуже несподіваний спосіб.

Таємниця була за старовинними дверима, які відокремлювали парадну кімнату від вітальні. Ці двері – особливі. У народі вони відомі як "кишенькові", бо їздять по верхній рейці й засуваються просто в стіну, розділяючи кімнати, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Що приховували двері у будинку Роуз?

Ці двері було досить складно висувати зі стіни й засовувати назад. Втім, усе змінилося того вечора, коли подружжя запросило в гості сусідку.

Саме вона поділилася таємницею цих дверей.

Виявилося, що в дверній коробці захована кнопка: якщо її натиснути, з'являється маленька ручка, яка значно полегшує відкривання й закривання дверей.

Ми навіть не знали, що там є ця ручка, поки не запросили сусідку подивитися будинок. Вона володіла ним раніше протягом 15 років.Саме вона вказала нам на цю особливість, і ми нарешті змогли зачинити двері,

– поділилася Роуз.

Раніше Роуз і її чоловік постійно мали проблеми з цими дверима, тож таке відкриття стало для них дуже приємним сюрпризом.

Жінка опублікувала відео в TikTok, показавши свою знахідку. Вона сподівається, що це відео надихне інших шукати власні "таємниці" у своїх домівках. Адже ніколи не знаєш, що може ховатися просто на видноті.

Як Роуз знайшла "сюрприз" у дверях:

